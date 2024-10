Brasil x Peru: crianças de 2 até 12 anos podem assistir gratuitamente; saiba

Brasil enfrentará o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, em Brasília - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Neste sábado (12/10), Dia das Crianças, serão disponibilizados três mil ingressos promocionais para a partida entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que ocorre na próxima terça-feira (15/10), às 21h45, no Estádio Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A entrada permitirá que um adulto leve uma criança de 2 até 12 anos gratuitamente no dia do jogo. Portanto, até às 20h deste sábado, pais, mães e responsáveis poderão adquirir um ingresso para a cadeira superior, que dá direito a levar o filho pelo preço de apenas uma entrada: R$ 120. A compra deve ser feita no site da Bilheteria Digital e é limitada a um ingresso por CPF.

Cabe destacar que os pais e filhos devem levar no dia da partida 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para a campanha Solidariedade Salva, coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF).

“Ao pagar menos, se divertir, assistir ao jogo do Brasil e proporcionar um momento de memória afetiva, o cidadão também vai salvar a vida de pessoa ou de uma família, porque esses alimentos não perecíveis serão destinados a instituições que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou Mayara Noronha Rocha, primeira-dama do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília