Vanderson será novidade do Brasil na lateral direita contra o Peru no DF

Vanderson (D) durante atividade no Chile antes do desembarque em Brasília para enfrentar o Peru pelas Eliminatórias da Copa de 2026 - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira deve ter dois laterais em atividade no futebol francês na partida desta terça-feira contra o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vinculado ao Monaco, Vanderson será testado no lugar de Danilo em Brasília. Jogador do Lyon, Abner agradou contra o Chile e atuará na lateral esquerda pela segunda partida consecutiva.

As mudanças foram testadas na tarde deste domingo em um treino fechado à imprensa no Estádio Bezerrão e devem ser confirmadas pelo técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva desta terça-feira no Estádio Mané Garrincha, palco da partida contra a seleção peruana. Vanderson será o quarto lateral direito titular da Seleção desde o fim da Copa. Antes dele, Danilo, Emerson Royal e Yan Couto passaram pelo setor.

A alteração feita no intervalo da partida contra o Chile também agradou ao técnico Dorival Júnior. Bruno Guimarães e Gerson serão mantidos no meio de campo ao lado de Rodrygo em uma espécie de triângulo invertido. Bruno Guimarães no papel de primeiro volante e Gerson ao lado de Rodrygo dividindo o papel de armador como faz no Flamengo em parceria com Arrascaeta. Consequentemente, Raphinha deve atuar aberto pela direita e Savinho passará a atuar aberto na esquerda, onde sente-se mais confortável.

Revelado pelo Grêmio, Vanderson tem duas exibições com a camisa verde-amarela. ambas em 2023. Em junho do ano passado, substituiu Danilo na goleada do Brasil por 4 x 1 contra Guiné, em Cornellà de Llobregat, na Espanha. Curisoamente, ele também entrou no lugar do concorrente na vitória por 1 x 0 contra o Peru na segunda rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026 no Estádio Nacional, em Lima, sob o comando de Fernando Diniz.

Portanto, Vanderson iniciará uma partida da Seleção como ktitular pela primeira vez. Titular do Monaco, o lateral-direito faz um bom início de temporada. Fez um gol contra o Auxerre e deu três assistências, duas delas contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa.

Ao convocar Vanderson em setembro, Dorival Júnior fez elogios ao escolhido. "Acompanho o Vanderson desde o início em Rio Preto (SP). Quando foi para o Grêmio, já foi com uma carreira direcionada e na expectativa de uma crescimento. É o que está acontecendo. Ele tem evoluído muito. É um jogador que tem um ataque muito forte e isso chamou a atenção na maioria dos clubes. Saiu do país bem cedo, mas apresenta consistência e faz jogos com regularidade. Achamos que pode ser um jogador que ocupe um lugar na equipe. Danilo, com características mais defensivas, e Vanderson com um pouco mais de liberdade. Tivemos William, Yan Couto e estamos no processo de conhecer cada um deles", disse.

Versátil, Vanderson tem partidas como lateral, ala, meia direita e até ponta com a camisa do Monaco. A cria do Grêmio foi vendida ao clube francês no início de 2022 por 11 milhões de euros. Com a camisa tricolor, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2020, campeão do Gaúcho em 2021 e da Recopa Gaúcha na mesma temporada.

A troca de Danilo por Vanderson também provocará alterações na saída de bola do Brasil. Danilo vinha formando um tripé com os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Como os dois laterais escolhidos por Dorival Júnior são ofensivos e jogam espetados, a tendência é que o volante Bruno Guimarães assuma a iniciação das ações ofensivas com os beques.

Com escalação encaminhada para a partida de amanhã no lugar de Lucas Paquetá, o meia Gerson falou em Brasília sobre a parceria com Bruno Guimarães no segundo tempo da vitória contra o Chile. "Quando se joga com dois volantes, um sobe e outra fica (para defender), é natural. O Bruno (Guimarães) tem uma qualidade enorme. Teve momentos em que ele fez a minha e me ajudou e vice-versa. Quando conectados, são dois jogadores que se ajudam muito", analisou Gerson.