Sobradinho ou Legião? Técnicos debatem a final no Podcast CB.Esportes

Os técnicos Leonardo Roquete (E) do Sobradinho e Jonathan Gabriel (Legião) foram os convidados de Danilo Queiroz e Marcos Paulo Lima no podcast sobre a final da Série B do Candangão - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Sobradinho e Legião decidem neste sábado, às 10h, o título da Série B do Campeonato do Distrito Federal, a popular segundinha. Promovidos à elite do Candangão em 2025 depois de eliminarem Taguatinga e Sesp no fim de semana passada nas semifinais, os dois times disputarão jogo único no Estádio Bezerrão valendo o troféu da competição local.

Em entrevista ao Podcast CB Esportes, os técnicos das duas equipes falaram sobre as campanhas, os planos para a decisão e os projetos dos dois clubes para a próxima temporada. O treinador Leonardo Roquete é o dono da prancheta do Sobradinho e terá como adversário o amigo Jonathan Gabriel, responsável pela ascensão do Legião à primeira divisão.

No bate-papo com os jornalistas Marcos Paulo Lima e Danilo Queiroz, ambos tocam em um assunto importantíssimo no futebol candango: a formação. Com experiência acumulada nas divisões de base dos principais times da cidade, ambos destacam o papel da capital na formação de atletas para fora dos limites do quadradinho.

Um dos temas é a fuga de talentos sem sequer vestir a camisa de um clube profissional do DF. São os casos, por exemplo, de Endrick (Real Madrid), Ângelo Gabriel (Al-Nassr), Reinier (Granada) e Robert Renan (Al Shabab) e tantos outros meninos sem identidade com equipes daqui.

Misteriosos, os dois treinadores se esquivaram sobre as estratégias para a finalíssima no Bezerrão. Desconversaram sobre sistemas de jogo, deram algumas alfinetadas um no outro, mas no fim mantiveram os segredinhos. A única promessa é de uma grande partida aos torcedores na matinê deste sábado. o ingresso para a partida é 1kg de alimento não perecível.

Reformado a toque de caixa por R$ 82 mil para receber os treinos da Seleção Brasileira antes da partida contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o gramado do Estádio Bezerrão está um tapete para proclamar o tricampeonato do Sobradinho na segunda divisão ou o títlo inédito do Legião, que não deseja amargar mais um vice.