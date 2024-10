Morre Zé Carlos, lateral da Seleção Brasileira na Copa de 1998

Morreu, nesta sexta-feira (25), o ex-lateral Zé Carlos, de 55 anos. Ao longo da carreira, o ex-jogador defendeu as cores de clubes como São Paulo e Grêmio, assim como disputou a Copa do Mundo, de 1998, com a seleção brasileira, disputada na França.

Natural de Presidente Bernardes, a quase 600km de distância da capital paulista, ele estava em Osasco, na Grande São Paulo, na casa de uma sobrinha. No entanto, o ex-jogador demorou a acordar, nesta sexta-feira (25), algo que causou estranhamento por parte da família.

Então, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, com a suspeita de uma parada cardiorrespiratória. Assim, Zé Carlos recebeu o atendimento no Pronto Socorro do bairro Santo Antônio, porém não resistiu. Ele deixa a esposa e dois filhos, uma de 8 anos e um filho de 16. Ainda não há detalhes sobre o velório e o enterro do ex-atleta.

Relembre a carreira

Após passar por clubes como São José, Nacional, São Caetano e Marília, o lateral-direito se destacou na Matonense, em 1997. Assim, foi um dos grandes nomes do elenco que ajudou o clube a obter o acesso à Série A1 do Paulistão.

Com o destaque a nível nacional, o jogador acertou com o São Paulo, em 1998, porém se firmou como titular na campanha do título paulista. Em campo, chamou a atenção do técnico Zagallo, que o convocou para a Copa do Mundo de 1998, na França.

Na competição, ele foi reserva imediato de Cafu e esteve em campo na semifinal contra a Holanda. Um dos jogos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo, decidido nos pênaltis.

Por fim, deixou o Tricolor Paulista em 2000 e teve passagens por clubes como Grêmio, Ponte Preta e Joinville e encerrou a carreira no Noroeste, em 2005.

