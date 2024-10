Brasília x Mogi: time candango joga pela segunda vitória em casa no NBB

Um é pouco, dois é bom e o Brasília Basquete quer mais. Depois de vencer o São José na primeira exibição em casa na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB), o único representante do Distrito Federal duela com o Mogi na manhã deste sábado, às 11, no Ginásio Nilson Nelson, na quinta exibição da equipe na liga nacional. Os ingresssos para a partida são comercializados no aplicativo Brasília Basquete.

O Brasília Basquete entra em quadra à caça da segunda vitória na temporada. Depois de uma sequëncia de três partidas fora da capital com derrotas para Minas, Bauru e Franca, o Brasília derrotou o São José por 81 x 76 na última quarta-feira e encerrou tabu de cinco anos sem vencer em casa na primeira exibição em uma temporada. Cestinha da partida, o ala-amardor Gemadinha contribuiu com 28 pontos e garantiu o resultado aos anfitriões.

O Mogi acumula cinco partidas. Perdeu para Botafogo, Flamengo e Minas; e derrotou Paulista e Vasco. Na última quinta-feira, a equipe do interior de São Paulo perdeu por 91 x 61 para o Minas, em Belo Horizonte, e tentará evitar o terceiro revés consecutivo na arrancada.

"Sabemos que poderiamos ter ganho algum ou até alguns jogos na primeira sequência dura fora de casa. Mas agora vamos com tudo nestes dois jogos em casa contra equipes que estarão vitória a vitória conosoco no fim da temporada. Dois jogos duros, mas precisamos da nossa torcida, da nossa casa e do nosso ginásio para somar as duas primeiras vitórias no NBB 2024/25", disse o técnico Dedé Barbosa antes do duelo com o São José. Parte da missão foi cumprida. Falta a segunda diante do Mogi antes da nova sequência fora do DF contra Pinheiros e Corinthians.

O adversário do Brasília Basquete passa por um momento de mudança de filosofia. O foco do Mogi é o desenvolvimento de talentos. O elenco é jovem com egressos das categorias de base. Na derrota para o Minas, Guilherme Lessa foi o cestinha do time com 18 pontos. JJ contribuiu com 10.

Programe-se

Brasília Basquete x Mogi

Quando: sábado (26/10/2024)

Onde: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

Ingressos: aplicativo Brasília Basquete

no app oficial do Brasília Basquete em todas as lojas de apps

Valores: R$ 20 (crianças de até 12 anos não pagam, mas devem resgatar cortesia no app oficial)

APP Store: https://apps.apple.com/br/app/bras%C3%ADlia-basquete/id6443590099

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileapp.brasilia&pli=1

Transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=VO6SooRGTxc