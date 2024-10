À base de Gemadinha, Brasília bate Mogi e vence de novo em casa no NBB

O Brasília Basquete deu mais uma demonstração de que está disposto a acessar o Super 8 dos playoffs na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB). Na manhã deste sábado, o único representante da capital do país na elite da liga nacional derrotou o Mogi por 86 x 80 na Arena BRB Nilson Nelson e acumula dois triunfos em cinco exibições na largada desta edição. O outro triunfo havia sido diante do São José-SP na quarta-feira passada.

O ala-armador Gemadinha voltou a assumir o papel de protagonista ao anotar 26 pontos e quebrar o recorde pessoal em arremessos de três em uma mesma partida. Ele converteu sete tentativas e estabeleceu a nova marca na carreira. On fire, ele também deu seis assistências igualando o desempenho do parceiro Lucas. Nesbitt contribuiu com 15 pontos. Do outro lado, Lessa, JJ e Gabriel combinaram 45 pontos, porém não conseguiram impedir o revés do Mogi no Distrito Federal.

Depois da sequência de duas partidas como mandante contra São José-SP e Mogi-SP, o Brasília Basquete arruma as malas para viajar a São Paulo para dois duelos difíceis na capital paulista em duelos contra o Pinheiros na próxima quinta-feira e o Corinthians no sábado. As próximas exibições na Arena BRB Nilson Nelson serão em 5 e 9 de novembro contra dois adversários cearenses: Fortaleza e Unifacisa.

Embalado pela vitória contra o São José na última quarta-feira, o Brasília Basquete iniciou a partida com as mãos calibradas e terminou o primeiro quarto com vitória parcial de 18 x 14. A vantagem de quatro pontos aumentou para sete antes do intervalo. O time da casa também venceu o segundo período por 32 x 25 e foi para o intervalo com 50 x 39 no confronto.

O Brasília Basquete retornou em marcha lenta para o terceiro quarto e começou a ver a distância de 11 pontos derreter. O Mogi venceu o recorte do jogo por 24 x 18 e iniciou a reação da equipe paulista. Equilibrada, a partida começou a ficar lá e cá disputada ponto a ponto a cada posse de bola. Dedé Barbosa pediu tempo técnico para recolocar o time da casa nos trilhos. O Brasília fechou o último quarto em 18 x 17 e o jogo em 86 x 80.