Bola de Ouro: internautas se revoltam após Vini Jr. perder o prêmio

O jogador do Real Madrid era o favorito para receber o prêmio - (crédito: No Ataque Internacional)

Os internautas brasileiros se revoltaram nas redes sociais após a notícia de que Vinícius Junior perdeu a Bola de Ouro. O jogador do Real Madrid era o favorito para receber o prêmio. No entanto, vazou a informação de que o contemplado será Rodri, do Manchester City.

Reação dos internautas

No X, antigo Twitter, o assunto já está entre os mais comentados. Muitos internautas criticaram a decisão e compararam o desempenho de Vini Jr. com o de Rodri. Segundo os apreciadores de futebol, a atuação do brasileiro foi superior ao do volante do Manchester City.

Absurdo do dia:



Vinícius Júnior não ganhar Bola de Ouro. pic.twitter.com/USrQIciESX — Peter (@peterjordan100) October 28, 2024

Ninguém tira da minha cabeça que isso aqui não é a temporada de um bola de ouro.



O verdadeiro bola de ouro tem nome e sobrenome.



Vinicius Junior.



pic.twitter.com/mz5MsyVRf0 October 28, 2024

A Bola de Ouro 2024 vai para… pic.twitter.com/JjRuLHSbyu — Antonio Tabet (@antoniotabet) October 28, 2024

“Ain, o Rodri merece a Bola de Ouro…”



Realidade:

- Não foi o melhor da Espanha na Euro

- Não foi o melhor meia da Espanha na Euro

- Não foi o melhor do City na Premier League

- Eliminado pro Vini na Champions pic.twitter.com/S4CJ3gjCXK October 28, 2024

Irmão, o futebol mexe demais com a gente. Ainda mais quando as injustiças se fazem presentes nele.



Se as informações de Rodri Bola de Ouro se concretizarem é uma das maiores injustiças da história recente do esporte.



Não é possível uma coisa dessas, vão dar o prêmio de novo… pic.twitter.com/i6ifVUVLTt — bruno (@brnobet) October 28, 2024

Apoio ao Vinícius Junior

Logo após a notícia, diversos torcedores prestaram apoio ao jogador brasileiro nas redes sociais. "Não importa o que aconteça, você é o vencedor da bola de ouro para mim", disse um seguidor. "Não sou fã do Vini Jr, acho ele no máximo um bom jogador, mas pela temporada que fez, merecia o pódio. Essa foi a maior marmelada do futebol", disse outro.

Por outro lado, diversos internautas foram até as publicações do atleta para fazer piada com a situação.

Vini Jr. e Real Madrid cancelam presença na premiação

Vini Jr. e o Real Madrid cancelaram a participação na premiação da Bola de Ouro, que ocorre nesta segunda-feira (28/10), após ficarem sabendo que o prêmio será dado ao volante Rodri, do Manchester City.

A informação inicialmente foi revelada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Marca e posteriormente confirmada pelo Correio, diretamente com o estafe do jogador. Além de Vini, nenhum outro membro do time espanhol comparecerá ao evento.

Vini Jr. era um dos favoritos para ganhar o prêmio, ao lado de Rodri e Jude Bellingham, também do Real. A Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, é entregue com base no desempenho dos jogadores na temporada 2023/2024.

O último jogador do Brasil que ganhou a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007.