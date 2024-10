Bola de Ouro: Vini Jr. e Real Madrid cancelam presença na premiação

O brasileiro Vini Jr. e o Real Madrid cancelaram a participação na premiação da Bola de Ouro, que ocorre nesta segunda-feira (28/10), após ficarem sabendo que o prêmio será dado ao volante Rodri, do Manchester City.

A informação inicialmente foi revalada pela rádio francesa RMC e pelo jornal espanhol Marca e posteriormente confirmada pelo ge. Além do jogador, nenhum outro membro do time espanhol comparecerá ao evento.

Vini Jr. era um dos favoritos para ganhar o prêmio, junto com Rodri e Jude Bellingham, também do Real. A Bola de Ouro, organizaa pela revista France Football, são entregues com base no desempenho dos jogadores na temporada 2023/2024.

O atleta era o único brasileiro que estava concorrendo. O último jogador do Brasil que ganhou a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007.

Até o momento, Vini Jr. e o Real Madrid não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

Internautas revoltados

A notícia revoltou os brasileiros nas redes sociais, que acreditavam que Vini levaria o prêmio neste ano. Em pouco tempo, os torcedores colocaram o assunto nos mais comentados do X (antigo Twitter).

Muitos internautas criticaram a decisão e compararam o desempenho de Vini Jr. com o de Rodri. Segundo os apreciadores de futebol, o desempenho do brasileiro foi superior ao do volante do Manchester City.

"Entregaram o prêmio para esse jogador aqui. Sim, entregaram a bola de ouro para o Rodri. O futebol morreu hoje", comentou um usuário. "Irmão, o futebol mexe demais com a gente. Ainda mais quando as injustiças se fazem presentes nele. Se as informações de Rodri e Bola de Ouro se concretizarem, é uma das maiores injustiças da história recente do esporte", disse outro.

