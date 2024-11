Torcida do Corinthians joga cabeça de porco no campo em jogo contra Palmeiras

A cabeça de um porco foi lançada pela torcida do Corinthians no gramado da Neo Química Arena, nesta segunda-feira (4/11), durante o clássico com o Palmeiras, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O porco é o mascote do Palmeiras.

O objeto foi lançado ao campo no momento em que o jogador palmeirense Raphael Veiga foi cobrar um escanteio, no primeiro tempo. Após ser lançada ao gramado, a cabeça do porco foi retirada pelo atacante corintiano Yuri Alberto. Confira o momento:

Foi atirada uma cabeça de porco verdadeira para o relvado no Corinthians - Palmeiras ????pic.twitter.com/PWJJusC42E — B24 (@B24PT) November 4, 2024

Árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio não fez nenhuma menção para anotar o incidente na súmula e mandou o jogo prosseguir. Até a publicação desta matéria, o Corinthians vence o clássico por 1 a 0.