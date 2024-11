Jogador morre após raio atingir campo de futebol no Peru; veja o vídeo

Um raio atingiu atletas de futebol durante uma partida entre os clubes Juventud Bellavista e Familia Chocca, na cidade de Huancayo, no Peru. O fenômeno matou o zagueiro José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos. Além dele, mais sete jogadores ficaram feridos.

A queda do raio foi registada pela transmissão da partida. Confira as imagens abaixo:

Entre os feridos, o goleiro Juan Choca Llacta, de 40 anos, foi internado em estado grave com queimaduras severas, e está sob observação. As demais vítimas foram transferidas para o hospital de Huancayo. Os jogadores participavam de um jogo de uma liga amadora. A partida, realizada no Estádio Coto Coto, havia sido interrompida devido às más condições climáticas.