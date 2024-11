Champions: Abertura da quarta rodada conta com derrotas de Real e City

Os primeiros compromissos da quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa foram encerrados com surpresas. Nesta terça-feira (5), os favoritos Real Madrid e Manchester City acabaram superados por rivais tecnicamente inferiores. No Santiago Bernabéu, o time Merengue foi derrotado por 3 x 1 diante do Milan. Em Lisboa, o Sporting goleou a trupe de Pep Guardiola: 4 x 1 pelo.

Forjado do outro lado, Carlo Ancelotti reviu o rival da noite, onde foi alcançou o estrelato pela primeira vez na função de técnico. O reencontro, entretanto, não aconteceu como o imaginado. O embate na capital espanhola foi, durante boa parte do próprio curso, equilibrado.

Os Rossoneri se aproveitavam de marcação alta para assustar o maior campeão do torneio. Acostumado a deixar os adversários ficarem com a bola, o Real Madrid mantinha a postura e optava pelas escapadas rápidas de Vini Jr. e Mbappé. O próprio craque francês obrigou o conterrâneo Maignan a fazer importante defesa para evitar a abertura do placar.

Em cobrança de escanteio, o zagueiro Thiaw subiu mais alto do que a defesa e não desperdiçou. Onze minutos depois, Vini foi impedido de completar jogada individual ao ser derrubado dentro da área. Da marca da cal, empatou a partida em 1 x 1.

O time italiano, entretanto, mostrou resiliência. Bem postado na defesa e inteligente no último terço do campo, tornou à liderança com um golpe da famosa Lei do Ex: Morata marcou o segundo. Aos 28' da etapa complementar, o meio-campista holandês Reijnders fechou o placar.

Na capital lusitana, o centroavante sueco Viktor Gyokeres foi o responsável por roubar a cena. Na goleada proferida pela equipe verde, o homem-gol estufou a rede três vezes. Agora, são 23 gols em apenas 17 partidas. O lateral uruguaio Maximiliano Araújo fez o outro tento português. Com apenas quatro minutos no relógio, Phil Foden havia aberto o placar. Aos 24 minutos da segunda etapa, Haaland desperdiçou cobrança de pênalti.

O revés instaura um princípio de crise no time azul de Manchester. A derrota é a terceira seguida da equipe de Guardiola. Pela Copa da Liga Inglesa, acabou eliminado pelo Tottenham. No Campeonato Inglês, perdeu para o Bournemouth. Agora, vive o primeiro fracasso da temporada na competição continental.

Liverpool vence duelo de invictos

No reencontro de Xabi Alonso com a torcida dos Reds em Anfield, melhor para o time inglês. Os comandados de Arne Slot venceram a trupe do treinador espanhol por 4 x 0. Luis Díaz foi o protagonista do triunfo. O atacante colombiano marcou três vezes. O holandês Gakpo completou o placar.

O Lille, da França, continua a mostrar o bom desempenho contra equipes de grande porte. Após vencer Real Madrid e Atlético de Madrid, segurou a Juventus com empate por 1 x 1. Chegou a abrir o placar e segurar a vitória por meia hora.

Também houve espaço para outras goleadas. O PSV, da Holanda, venceu o Girona por 4 x 0. O Dinamo Zagreb bateu o Slavia Bratislava por 4 x 1. O Monaco venceu o Bologna pelo placar mínimo, assim como o Borussia Dortmund diante do Sturm Graz. O Celtic derrotou o RB Leipzig por 3 x 1.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

