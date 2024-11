Brasília volta a receber etapa da Copa do Mundo de Triatlo

Brasília está novamente na rota da Copa do Mundo Triatlo. Sede de uma das etapas do torneio internacional em outubro de 2023, a capital federal receberá os principais atletas da modalidade nas provas masculina e feminina deste sábado (9/11), com largada na orla da Ponte Juscelino Kubitschek.

A versão brasiliense da competição contará com 82 atletas, 17 brasileiros. Entre eles, Miguel Hidalgo. O triatleta de 24 anos foi o 10º colocado da disputa individual nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Foi na etapa do DF em 2023 que o paulista de Saltos conquistou a primeira vitória no Circuito Mundial ao desbancar o espanhol Antonio Seoane (2º) e o canadense Charles Paquet (3º).

Também representarão o Brasil no páreo masculino: Manoel Messias, Antônio Bravo Neto, Kauê Will, João Teixeira Alavares, Vinícius Sant’Ana, Felipe Bianchi, Gabriel Lecheta, Yago Alves, Matheus Martinhaki e Matheus Diniz.

Entre as mulheres, a 25ª colocada na disputa individual na Olimpíada da França, Vittoria Lopes, puxa o time brasileiro, com Giovanna Lacerda, Maria Clara Cunha, Sofia Gelati, Clara Carvalho e Gabriela Penteado.

A Copa do Mundo de Triatlo é disputada nas distâncias sprint, ou seja, 750km de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. A competição masculina abrirá o trabalho, com largada às 7h. Duas horas mais tarde, as mulheres entre em ação.