Brasil volta à F1: conheça Gabriel Bortoleto, o piloto do país em 2025

Aos 20 anos, o paulista Gabriel Bortoleto será o 32º piloto nascido no Brasil a a figurar do grid da Fórmula 1 na temporada de 2025 da principal categoria do automobilismo mundial - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Brasil está de volta ao grid da Fórmula 1. Depois de sete anos de “vacas magras” desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017, o país será representado pelo paulista Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira na temporada de 2025 da principal categoria do automobilismo mundial. Aos 20 anos, ele foi anunciado como piloto da Sauber para o próximo ano. Como publicou o Correio Braziliense na última terça-feira, o anúncio de Gabriel Bortoleto era questão de tempo. A informação circulava nos bastidores do Autódromo de Interlagos no último fim de semana do GP do Brasil. Campeão da Fórmula 3 em 2023, e piloto de desenvolvimento da McLaren, o brasileiro disputa a Fórmula 2 ao volante da Invicta Racing.

Gabriel Bortoleto assumirá o cockpit de Valtteri Botta em 2025 e formará dupla na equipe suíça ao lado de Nico Hulkenberg. O companheiro dele também será uma novidade no time na próxima temporada. O alemão está de saída da Haas neste fim de temporada.

A ascensão de Bortoleto tem um incentivador. Em 2022, ele passou a fazer parte do elenco de gestão da A14, uma firma fundada pelo espanhol bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso (2005 e 2006). No ano passado, firmou acordo com a Academia de Jovens Pilotos da McLaren, responsável por catapultar as carreiras de Lewis Hamilton, Lando Norris e de Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto será o 32º piloto do país na história da F1.

Em entrevista ao Correio Braziliense no fim de semana, em Interlagos, Gabriel Bortoleto falou sobre a ausência de pilotos do país na Fórmula 1. "Eu sei que o cenário não é o que o Brasil queria, mas isso vai mudar. Desejo muita sorte a todos os pilotos, tenho certeza de que o futuro será incrível. Vou ajudar como puder, e vamos recolocar nosso país onde nunca deveria ter saído", projetou o líder isolado da classificação da Fórmula 2 em 2024.

A nova esperança verde-amarela iniciou a curta carreira no kart em 2012 na disputa do Campeonato Sul-Americano. Figurou na categoria por sete anos até 2019. Um ano antes, concluiu a temporada dos campeonatos europeu e mundial em terceiro lugar na categoria KF3 para os pilotos de alto nível na faixa etária de 12 aos 15 anos. Também foi vice-campeão na WSK Super Master Series e ostentou o Troféu Andrea Markutti.

Depois do kart, iniciou a saga pelo sonho da Fórmula 1 no Campeonato Italiano de Fórmula 4 em 2020. Subiu ao pódio pela primeira vez em Mugello com uma vitória, um segundo e um terceiro lugar. Brilhou também em Monza e passou a atrair olhares dos observadores.

Em 2021, ganhou uma vaga no Campeonato de Fórmula Regional da Europa a bordo da FA Racing. Fez uma bela prova em Ímola e pontuou com o nono lugar na classificação. O salto para a Fórmula 3 veio em 2022 no papel de piloto de teste em Jerez ao volante da equipe Trident Racing. Virou piloto principal do time em 2023 e conquistou o título da categoria na temporada de estreante no tradicional traçado de Monza, na Itália.

No fim do ano passado, a equipe Invicta Racing anunciou a aquisição de Bortoleto para a temporada de 2024 da Fórmula 2 e ele lidera a classificação geral com 169,5 pontos, meio ponto à frente do arrojado argelino Isack Hadjar. A briga entre os dois é acirrada pelo título.