Torcida do PSG exibe bandeira pró-Palestina em jogo da Champions

Torcedores do Paris Saint-Germain pedem "Palestina livre" durante a partida do clube francês contra o Atlético de Madrid - (crédito: Franck Fife/AFP)

O Paris Saint-Germain foi derrotado por 2 x 1 pelo Atlético de Madrid, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No entanto, a torcida parisiense entrou em evidência ao estender uma enorme bandeira com mensagem pró-Palestina, nesta quarta-feira (6/11), no Estádio Parque dos Príncipes.

O objeto exibido pelos torcedores do clube parisiense tomou conta dos dois andares do setor norte, atrás de um dos gols com a mensagem “Palestina Livre. Guerra no campo, mas paz no mundo”.

Banner da torcida do PSG: "Palestina livre". pic.twitter.com/4Hev4LPycP — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 6, 2024

Essa não foi a primeira vez que os torcedores do clube mais popular da frança se manifestou a favor da Palestina. Em outubro de 2022, protestaram justamente contra uma equipe de Israel: o Maccabi Haifa. Em campo, a equipe francesa goleou por 7 x 2. O posicionamento desagradou a Uefa.

O tropeço do Paris Saint-Germain diante do Atlético de Madrid deixa o clube em situação delicada na Liga dos Campeões. Após quatro rodadas, a companhia francesa está fora até mesmo da zona de repescagem, com quatro pontos somados na 25ª colocação. O novo formato do torneio prevê a classificação direta dos oito primeiros às oitavas de final e a participação do nono ao 24º em playoffs.