Superliga Feminina: Brasília Vôlei visita Mackenzie por primeira vitória

À beira do quarto compromisso na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei segue em busca da primeira vitória. Às 18h30 desta sexta-feira (8/11), a equipe candanga visita o Mackenzie, em Belo Horizonte, com a missão de evitar um começo de campanha no torneio igualmente ruim ao da última temporada. A partida da vez contará com a transmissão do SporTV, na tevê fechada.

Na versão 2023/2024 da competição nacional, o time verde da capital federal demorou a engatar. Sob o comando do posteriormente demitido treinador Ângelo Vercesi, o Brasília perdeu os quatro primeiros jogos. Os responsáveis pelas derrotas foram Osasco, Minas, Praia Clube e Blumenau. O primeiro êxito aconteceu apenas na quinta rodada, contra o São Caetano.

Caso seja derrotado pela equipe mineira, o time brasiliense igualará o início de caminhada ruim. Segundo levantamento do Correio, a estatística seria a pior nas últimas seis temporadas. Em 2022/2023, o Brasília venceu a primeira na rodada de número dois.

Um ano antes, estreou com sucesso. Na temporada anterior, precisou chegar até a quarta jornada. Em 2019/2020, estava na segunda divisão. Na própria campanha do rebaixamento, também viu as cores de uma vitória no quinto jogo.

Apesar de ter perdido os primeiros dois jogos contra Flamengo e Praia Clube, o Brasília havia "caído lutando". Ou seja, mesmo derrotado, mostrou poder de reação e deu trabalho. Contra o atual campeão Minas, porém, não venceu nenhum único set, ao contrário das partidas anteriores. O que fica como ponto de esperança é justamente uma terceira apresentação composta por nível técnico alto.

Durante o embate contra o Minas, o Brasília manteve o sarrafo no alto. No primeiro set, chegou a empatar em 7 x 7 e depois em 15 x 15. Na terceira parcial, igualou o placar em 11 x 11, e perdeu com pouca desvantagem: 25 x 23.

Também presente em quadra três vezes, o Mackenzie, adversário da vez, já viveu o primeiro êxito no campeonato, contra o Brusque. Nos primeiros jogos, também perdeu para Praia e Minas. O time de Belo Horizonte, entretanto, é considerado como um "novato" no campeonato.

O Mackenzie não jogava a primeira divisão desde a temporada 2011/2012. Em 2024, conquistou o acesso após chegar à final da Série B. Portanto, a vitória do rival do Brasília foi a primeira na elite em 12 anos. A experiência, com isso, pode ser um fator determinante para o time candango na busca pela vitória.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima