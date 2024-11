Brasília bate Mackenzie e vence pela primeira vez na Superliga Feminina

O Brasília Vôlei se impôs no segundo set com uma vitória de 25/13 e arrancou para a vitória em Belo Horizonte - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei venceu pela primeira vez nesta temporada da Superliga Feminina de Vôlei. Na noite dessa sexta-feira, o time comandado pelo técnico Spencer Lee derrotou o Mackenzie por 3 sets a 1. As parciais foram de 25/16, 13/25, 21/25 e 21/25 no Ginásio do Mackenzie Esporte Clube, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte.



O resultado é muito expressivo para o time candango. Na Pré-temporada, o Brasília Vôlei disputou duas partidas contra o Mackenzie pelo Campeonato Mineiro e havia perdido as duas por 3 sets a 1 e 3 sets a 2, respectivamente. Portanto, a equipe candanga de um excelente prova de evolução diante depois de medir forças duas vezes com o adversário.

A partida começou difícil para o Brasília Vôlei. O Mackenzie se impôs em casa e terminou o primeiro set com vitória de 25/16. A equipe da capital se encontrou na quadra nas três parciais seguintes e virou o confronto com um acachapante 25/13 e apertados triunfos seguidos por 25/21 na partida da noite dessa sexta-feira.

A ponteira Ana Medina foi o destaque do Brasília Vôlei na partida com 20 pontos. Com os três sets vencidos hoje, o Brasília Vôlei chega a quatro na temporada. A equipe também havia conquistado um em casa na derrota por 3 sets a 1 para o Flamengo. O próximo desafio será em 15 de novembro contra o Abel Moda, às 19h30, no Sesi, em Taguatinga.