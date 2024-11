Gabigol anuncia saída do Flamengo e acerta com o Cruzeiro para 2025

Centroavante aproveita título da Copa do Brasil para anunciar que, em 2025, não vestirá a camisa do Mais Querido - (crédito: Foto: Repordução/TV Globo)

Autor de dois dos quatro gols do Flamengo na conquista da Copa do Brasil, Gabriel Barbosa não cedeu aos gritos de “Fica, Gabigol” da torcida na Arena MRV e anunciou a saída do clube rubro-negro com língua afiada. Antes de receber o troféu no gramado, ele fez críticas veementes ao técnico Tite e à diretoria do clube carioca comandada pelo presidente Rodolfo Landim, pelo vice Marcos Braz e pelo diretor Bruno Spindel, e oficializou o fim do casamento de seis anos. O contrato do atacante termina em 31 de dezembro e ele não ficará. Pouco depois do desabafo, o Cruzeiro anunciou a contratação para a próxima temporada.

Ao SporTV, após a vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG na Arena MRV e que garantiu o título da Copa do Brasil ao time rubro-negro, o atacante declarou o clube nunca apresentou uma proposta para a renovação de seu contrato, que se encerra em 31 de dezembro deste ano. “Eu não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, em que o presidente e a diretoria apertaram minha mão, a do meu pai e da minha família, mas a renovação nunca aconteceu”, afirmou.

O atacante comentou ainda que se sentiu incomodado com a forma como o processo foi conduzido. “Depois, acabou acontecendo coisas que eu não gostei. Sempre soube das coisas por podcasts e nunca pessoalmente. Durante esses anos, falei muito com o Marcos Braz e falei da possibilidade de conversarmos por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo. Depois de hoje, desse título, não fico no Flamengo, mas saio muito feliz”, disse o atacante.

"Estou muito emocionado. Tenho carinho pelo Flamengo. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida", anunciou o autor de 16 gols em 17 finais pelo clube.

Gabigol, que atualmente veste a camisa 99, usou a 9 ao chegar no Flamengo e herdou a 10 após a aposentadoria de Diego Ribas, no final de 2022. Pelo Rubro-Negro, ele conquistou 13 títulos: duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas. Na disputa contra o Galo na Copa do Brasil deste ano, o atacante fez dois gols na partida de ida, no Maracanã, deixando o rubro-negro na vantagem.

Gabigol tentou fazer mistério sobre o destino, mas enquanto isso, o portal GE anunciava o destino dele em 2025: o Cruzeiro. Durante a entrevista, ele deu pistas ao chamar o Atlético de adversário, não rival.

Sem citar nome, o ídolo rubro-negro atacou o técnico Tite, antecessor de Filipe Luís no cargo. "Foi um ano conturbado para mim individualmente, houve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momemntos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim", disparou. Em seis anos no Flamengo, Gabigol balançou a rede 160 vezes em 305 jogos.

O Correio procurou dirigentes do Flamengo para comentar, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.