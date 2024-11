Torcida do Atlético-MG tenta invadir gramado durante festa do Flamengo

Belo Horizonte — A festa do Flamengo no gramado da Arena MRV pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil quase foi interrompida por alguns torcedores do Atlético-MG. Minutos após o rubro-negro confirmar a taça e iniciar os festejos no gramado, torcedores do Galo tentaram invadir o espaço e assustaram os atletas com truculência e bombas.

O estádio alvinegro estava praticamente vazio quando o tumulto começou. Boa parte dos atleticanos deixou as arquibancadas tão logo o árbitro Raphael Claus apitou o fim da partida. No entanto, alguns ficaram e provocaram a confusão. Após o gol do Flamengo marcado por Plata, tumultos já haviam sido registrados, com arremessos de objetos e bombas no gramado, provocando a paralisação da partida por quase 10 minutos.

Quando pularam as arquibancadas, os torcedores atiraram gradis. Alertados, os jogadores do Flamengo iniciaram uma retirada do gramado da Arena MRV, mas voltaram tão logo perceberam o avanço da segurança na confusão. Policias militares de Minas Gerais e agentes privados cercaram o espaço. Fora do estádio, porém, as bombas caseiras seguiam assustando quem se deslocava para casa.

Antes e durante boa parte da partida, a torcida do Atlético-MG promoveu uma bonita festa nas arquibancadas, com direito a mosaico 3D, fumaça, pirotecnia e muita cantoria. O ambiente de apoio, no entanto, se transformou conforme o título da Copa do Brasil escapava, culminando na tentativa de invasão enquanto os jogadores do Flamengo comemoravam.

Apesar da festa, a final da Copa do Brasil registrou diversos incidentes. Torcedores do Flamengo tiveram dificuldades de acesso à Arena MRV e se envolveram em confusão com a polícia. Até mesmo os atleticanos enfrentaram problemas antes de a bola rolar.