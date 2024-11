Super Mundial de Clubes: Fifa marca sorteio dos grupos para 5 de dezembro

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a data do sorteio da primeira edição do Mundial de Clubes de 2025, o primeiro no novo formato com 32 clubes. As bolinhas definirão os oito grupos em 5 de dezembro, às 15h (de Brasília) na cidade de Miami, nos Estados Unidos, país sede da versão inaugural da competição. O Brasil detém o recorde de participantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo. Os quatro como campeões da Copa Libertadores da América o período de 2019 a 2024.

As regras do sorteio levarão em consideração requisitos esportivos e geográficos em uma formato idêntico ao da velha Copa do Mundo de seleções disputada por 32 países de 1998 a 2022: uma fase de grupos com três jogos para cada um seguida de uma mata-mata com oitavas, quartas, semi e final. de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Além de inaugurar o Super Mundial, o torneio assumirá o papel da extinta Copa das Confederações como uma espécie de evento testo para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Ao todo, são 11 sedes: nove na banda Leste e duas na Oeste. A decisão do título será em 13 de julho no MetLife Stadium, na região de Nova York e Nova Jersey.

O lado Oeste terá jogos em Nova York/Nova Jersey, Philadelphia, Washington, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Cincinnati e Nashville. As cidades do Oeste são Los Angeles e Seattle.

A competição enfrenta resistência do clubes filiados à Uefa, a União Europeia de Futebol. Clubes como o Real Madrid e o Manchester City demonstram resistência. Questionado sobre a exigência da Fifa de que os clubes levem os melhores jogadores ao evento, o técnico Pep Guardiola retrucou:

"Quais são os melhores jogadores? Que a Fifa venha me dizer quais jogadores são os melhores. Nós levaremos todo o plantel. Jogaremos mais de um partida assim. Ninguém será o melhor jogador, depende da forma como eles estejam naquele momento. Quando os melhores jogarem em muitas condições, você poderá passar por muitas razões: pessoais, físicas, lesões… e então tendemos a colocar outros jogadores. Não vamos só com onze jogadores”, reclamou o técnico catalão.

O técnico Carlo Ancelotti chegou a dizer em junho que o Real Madrid não participaria do novo Mundial. Atual campeão da Champions League, o time também participará da Copa Intercontinental em dezembro. O torneio virou uma espécie de Copa das Confederações de Clubes reunindo os campeões de cada continente membro da Fifa. "O Real Madrid não vai para o Mundial de Clubes, rejeitaremos o convite, assim como outros clubes. Só um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 115 milhões) e eles querem nos dar esse dinheiro para toda a competição… de jeito nenhum. Negativo" disse Ancelotti, em entrevista ao italiano Il Giornale.

O clube espanhol manifestou-se posteriormente desmentindo a declaração e obrigou o treinador a se retratar. "Na minha entrevista ao Il Giornale, as minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da FIFA não foram interpretadas da forma que pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para continuar a lutar por grandes títulos com o Real Madrid".

Clubes classificados

Ásia (AFC)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Ulsan (Coreia do Sul)

África (CAF)

Al Ahley

Wydad (Marrocos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

América do Norte e Central (Concacaf)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (EUA)

León (México)

Pachuca (México)

América do Sul (Conmebol)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Atlético ou Botafogo (Brasil)

Rivar Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Inter Miami (EUA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nova Zelândia)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Paris Saint-Germain (França)

Internazionale (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Juventus (Itália)

Atlético de Madrid (Espanha)

Red Bull Salzburg (Áustria)