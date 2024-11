Sampaoli, ex-Flamengo, é novo técnico de time francês

A direção do Rennes oficializou nesta terça-feira a contratação de Jorge Sampaoli. O treinador, com passagens por Santos e Atlético-MG, estava sem comandar times desde que saiu do Flamengo, em setembro do ano passado. O argentino assinou contrato de um ano e meio, até o fim da próxima temporada europeia.

"Estamos muito satisfeitos por ter Jorge conosco. É um técnico reconhecido internacionalmente pelo seu profissionalismo e humanidade. Ele tem um forte apego aos jogadores e à equipe, e é um homem leal e comprometido. Precisamos da energia dele para fazer o clube voltar a andar e enfrentar a competição com determinação", disse o presidente do clube francês, Arnaud Pouille.

Sampaoli volta ao futebol europeu em momento negativo em sua carreira. Seu último trabalho, no Flamengo, durou apenas cinco meses em 2023. Após desembarcar no clube carioca cercado de expectativas, o argentino decepcionou a torcida e passou em branco, sendo demitido pela direção rubro-negra. Foram 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Ainda em solo brasileiro, entre 2020 e 2021, Sampaoli deixou o Atlético-MG apenas com a conquista do Campeonato Mineiro de 2020. Ele também passou em branco no Sevilla, da Espanha, e no Olympique de Marselha, o primeiro time francês do seu currículo, nos dois clubes que comandou entre o Atlético e o Flamengo.

O ex-treinador da seleção argentina substitui Julien Stéphan, demitido na semana passada. O Rennes está buscando uma sacudida após um período de resultados abaixo do esperado, que fez o time cair para o 13º lugar na classificação do Campeonato Francês, 18 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain.

Sampaoli volta ao futebol francês após uma passagem intensa pelo Olympique de Marselha, no qual obteve bons resultados e também atritos. Em campo, liderou o time de volta à Liga dos Campeões. No entanto, deixou o clube de forma abrupta em julho de 2022 após se desentender com a direção em razão de contratações e mudanças no elenco do time.