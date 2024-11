Laura Pigossi abre confronto entre Brasil e Argentina na Billie Jean King Cup

A medalhista olímpica Laura Pigossi vai abrir o confronto entre Brasil e Argentina nesta sexta-feira (15) e sábado (16), pela Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ela enfrentará Solana Sierra, principal tenista argentina neste duelo, a partir das 15 horas desta sexta. Beatriz Haddad Maia fará o segundo jogo do confronto, contra Jazmin Ortenzi.

A disputa, em melhor de cinco jogos, vale vaga na fase classificatória da competição, considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. O time brasileiro tenta voltar a esta fase após perder para a Alemanha por 3 a 1, em abril deste ano, também no Ibirapuera. Se tivesse vencido, a equipe nacional disputaria a fase final da Billie Jean King Cup.

O Brasil tem amplo favoritismo em razão da convocação argentina, que não trouxe suas melhores tenistas para o confronto. A melhor em quadra será justamente a primeira rival de Laura. Solana Sierra é apenas a 154ª do mundo. Pelo ranking atual da WTA, é apenas a quarta melhor do país vizinho. Nadia Podoroska, atual 80ª do mundo, é a mais bem ranqueada da Argentina. Mas não veio para São Paulo.



Outro fator a favor do Brasil é Bia Haddad. A número 17 do mundo vem em boa fase no circuito. "Eu estou me sentindo motivada e feliz. A carreira de tenista tem seus altos e baixos. A derrota para a Alemanha fortaleceu a gente como time. Estamos mais preparadas agora. Com certeza, o fato de estar jogando no mesmo local facilita a adaptação e deixa a gente mais pronta", declarou a brasileira, nesta quinta-feira.

Bia fará o segundo jogo do confronto, na sexta, contra Jazmin Ortenzi, apenas a 274ª do mundo. No sábado, os duelos se invertem. A principal tenista do País vai abrir o dia enfrentando Solana. Na sequência, Laura, 129ª do ranking, enfrentará Jazmin. Se necessário o jogo de dupla, o Brasil será representado por Bia e Ingrid Martins, que estão acostumadas a jogar juntas. A Argentina terá Martina Taborda e Melany Krywoj.

Maior aposta do Brasil, Bia afirmou estar preparada para conter a pressão e a expectativa da torcida no Ibirapuera. "Temos nossas carreiras individuais, sentimos a pressão o ano todo. Nesta semana a pressão é dividida. Esse é o meu trabalho, é a minha escolha. Tento encarar como um privilégio. Nosso país é gigante, muitas meninas gostariam de estar em nosso lugar. Sabemos do nosso papel e da nossa responsabilidade. Vou entregar tudo o que eu puder dentro de quadra, com muito amor, como eu sempre fiz."