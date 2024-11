Rodada da NBA tem triplo-duplo de LeBron e show de Antetokounmpo

Com o terceiro triplo-duplo consecutivo da temporada, LeBron anotou 35 pontos, 14 assistências e 12 rebotes - (crédito: Harry How / AFP)

Com 11 jogos, a rodada da NBA na noite da última quarta-feira (13) contou com exibições de gala de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, pelo Milwaukee Bucks, além de vitórias do Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, líderes das Conferências Leste e Oeste, respectivamente.

Aos 39 anos, LeBron James anotou seu terceiro triplo-duplo consecutivo nesta temporada, desta vez, com 35 pontos, 14 assistências e 12 rebotes. O cestinha da partida contou com o apoio de Anthony Davis, responsável por um duplo-duplo de 21 pontos e 14 rebotes. A performance de alto nível da dupla ajudou os Lakers a vencerem o Memphis Grizzlies por 128 a 123, diante de sua torcida.

Os Lakers ocupam o sexto lugar do Oeste, com sete vitórias e quatro derrotas. Os Grizzlies, que tiveram o desfalque de Ja Morant e foram comandados por Jaren Jackson Jr. (29 pontos), vêm logo atrás do time de Los Angeles, no sétimo posto, com sete triunfos e cinco revezes.

Outro nome de peso da rodada foi Giannis Antetokounmpo, autor de incríveis 59 pontos no triunfo do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pistons por 127 a 120. Foi a melhor performance do astro grego na temporada e sua segunda maior pontuação da carreira. Pela nona vez, ele superou a marca de 50 pontos.

Antetokounmpo ainda terminou a noite com um duplo-duplo nas estatísticas por registrar 14 rebotes. Brook Lopez ajudou com 29 pontos. Pelos Pistons, os destaques foram Cade Cunningham, autor de 35 pontos e 11 assistências, e Malik Beasley, com 26 pontos e 10 rebotes.

O grande desempenhou marcou apenas a quarta vitória dos Bucks em 12 jogos na temporada. O time segue entre as últimas posições da tabela do Leste. Os Pistons aparecem em 10º lugar na mesma tabela, com retrospecto de cinco triunfos e oito derrotas.

Os líderes das conferências também foram bem na noite desta quarta. O Cleveland Cavaliers manteve o intenso início de temporada regular ao emplacar sua 13ª vitória consecutiva, sendo a única equipe ainda invicta na competição. A vítima da vez foi o desfalcado Philadelphia 76ers, sem Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, pelo placar de 114 a 106, na Filadélfia.

Darius Garland e Donovan Mitchell lideraram os visitantes. O primeiro anotou 25 pontos, enquanto Mitchell se aproximou de um triplo-duplo com seus 23 pontos, 13 rebotes e nove assistências. Com estas performances, os Cavaliers registram o melhor início de campeonato desde a grande campanha do Golden State Warriors na temporada 2015-2016, com 24 vitórias seguidas.

Na perseguição ao líder do Leste, o Boston Celtics fez a sua parte ao derrotar o Brooklyn Nets por 139 a 114, fora de casa. Jayson Tatum foi o maior nome do jogo, com 36 pontos, contando com o apoio de Jaylen Brown e seus 24 pontos e 12 rebotes. Pelos Nets, Ziaire Williams registrou 23 pontos.

Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder retomou a ponta ao superar o New Orleans Pelicans por 106 a 88, diante dos seus fãs. Com sua melhor performance na temporada regular até agora, Jalen Williams anotou 31 pontos e Shai Gilgeous-Alexander ajudou com 29. O time de New Orleans, desfalcado de Zion Williamson, foi liderado por Brandon Ingram e seus 18 pontos.

O Thunder se tornou o primeiro time do Oeste a somar dez vitórias. Sofreu apenas duas derrotas, isolado agora na liderança. Já os Pelicans ocupam a penúltima posição da mesma tabela, com apenas três triunfos e nove derrotas.

Confira os resultados da noite da última quarta-feira:

Orlando Magic 94 x 90 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 106 x 114 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 114 x 139 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 106 x 88 New Orleans Pelicans

New York Knicks 123 x 124 Chicago Bulls

Houston Rockets 111 x 103 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 139 x 130 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 127 x 120 Detroit Pistons

Sacramento Kings 127 x 104 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 106 x 98 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 128 x 123 Memphis Grizzlies

Acompanhe o único jogo desta quinta-feira:

Utah Jazz x Dallas Mavericks