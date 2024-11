Brasil na Billie Jean King Cup tem uma brasiliense com Bia e companhia

Bia Haddad, Laura Pigossi, Carol Meligeni e Ingrid Martins terão a companhia de uma brasiliense na bateria de cinco partidas contra a Argentina pela Billie Jean King Cup, hoje e amanhã, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Luiza Fullana é a bola da vez da Seleção Brasileira.

Aos 23 anos, estreará na competição feminina entre países. Em outubro, foi chamada para substituir a medalhista de bronze em Tóquio-2020, Luisa Stefani. “O Peniza, capitão, me chamou para treinar com as meninas, fiquei super feliz e acabou que a Luisa, infelizmente, sentiu uma dor no joelho. No dia seguinte, me chamou para fazer parte do time. Recebi esse convite, fiquei muito feliz. É uma coisa com a qual a gente sonha”, compartilhou ao Correio.

O talento do Distrito Federal exalta a participação no torneio ao lado de referências, como Bia Haddad, a 17ª colocado do ranking feminino. “É sempre bom estar rodeada dessas meninas. Joguei contra Carol Meligeni, fizemos um jogo super duro. Já joguei torneios com a Laura. Tive a oportunidade de treinar com a Bia em Itajaí (SC). É muito legal estar perto e conviver com elas”, destaca.

Luiza está em lua de mel como tênis. Há dois meses, também na capital paulista, conquistou o primeiro título da carreira, no saibro do ITF W235, mesma superfície da Billie Jean King Cup. Embora tenha se desenvolvido nas quadras rápidas dos Estados Unidos, a brasiliense tem criado carinho pelo saibro. "Amo quadra rápida, sempre achei que os meus melhores resultados sairiam dela, mas veio essa surpresa do título. Acho que estou aprendendo a gostar mais do saibro."

Brasil e Argentina disputam vaga na fase classificatória do torneio internacional. O vencedor será conhecido a partir do formato melhor de cinco partidas — quatro de simples e uma de duplas. Se o jogo estiver empatado por 2 x 2, um novo de pares definirá o país classificado. Nesta sexta, a partir das 15h, Laura Pigossi enfrenta Solana Sierra. Na sequência, Bia Haddad encara Jazmin Ortenzi.