Brasília Basquete bate o Caxias do Sul e emplaca a sétima vitória seguida

Mais uma vítima ficou pelo caminho do Brasília na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quinta-feira (14/11), o time candango demonstrou poder de reviravolta e, com uma ótima atuação no último quarto, bateu o Caxias do Sul, por 76 x 71. O trunfo foi o sétimo da equipe na atual edição do torneio nacional.

O resultado amplia a boa fase do time no NBB e os reflexos aparecem na classificação da temporada. Com sete vitórias em 10 apresentações no ano, o Brasília Basquete acumula 70% de aproveitamento geral e aparece na terceira colocação. Os brasilienses dividem o posto com o São Paulo. O tricolor tem desempenho idêntico até aqui.

"Chegamos sabendo da dificuldade que seria a partida de hoje. O Caxias tem jogadores muito experientes que gostam de ditar o ritmo do jogo. Mas no último quarto fomos mais felizes, acertamos a defesa e o ataque fluiu melhor. Estamos muito felizes com a vitória de hoje, mas sabemos que o campeonato é longo e não podemos deixar a energia cair. Seguimos focados em entregar nosso melhor em todos os jogos", comentou o armador Luquinhas.

Apesar da vitória, houve dificuldades. O Brasília, por exemplo, liderou o marcador apenas nos quatro finais do compromisso. Antes, enfrentou um duelo parelho com o Caxias do Sul. Os gaúchos abriram vantagem de seis pontos e conseguiram controlar nos primeiros dois quartos. No terceiro, a frente ganhou mais um de diferença. Tudo, no entanto, caiu na parcial final.

Com ataque afiado e defesa sólida, o Brasília Basquete marcou 28 pontos e sofreu apenas 16. O cenário serviu para eliminar o equilíbrio anterior e deixar os candangos bem próximos do resultado positivo. No fim, a equipe precisou segurar o ímpeto dos donos da casa empurrados pela torcida para segurar os cinco pontos de frente e garantir a vitória.

Daniel Von Haydin fez mais uma partida de alto nível, com 17 pontos, cinco rebotes e 100% de aproveitamentos nos lances livres. Luquinhas também se destacou. O armador teve 21 de eficiência, com 16 pontos e sete assistências. Regulares durante a série positiva do Brasília, Cook e Nesbitt também desempenharam bem.

O Brasília Basquete encerra a série de dois compromissos longe do Distrito Federal no próximo sábado (16/11). Às 19h, o clube brasiliense mede forças com o União Corinthians, atual quinto colocado na classificação do NBB 24/25, na Arena Univates.