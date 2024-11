Santos é campeão da Série B antes de entrar em campo

Agora, quem dá a bola é o Santos, o novo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem entrar em campo, o Peixe faturou, por antecipação na 37ª rodada, o título da segunda divisão, neste sábado (16/11).

O alvinegro praiano foi beneficiado pelo empate por 1 x 1 entre Novorizontino e Paysandu. Com esse resultado, o Peixe não pode ser mais ultrapassado por nenhum dos clubes abaixo.

O Santos se junta ao grupo de gigantes do país com o título da segundona no currículo. A lista começa em 2003, com o Palmeiras. Depois, Grêmio, Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Botafogo e Cruzeiro comemoram o acesso com taça na mão.

O único gigante do país que retornou da Série B sem o título foi o Internacional, em 2017. Naquela temporada, os colorados terminaram a disputa com 71 pontos, na segunda colocação, atrás o América-MG

A festa santista pode ficar completa neste domingo (17/11), quando o clube recebe o CRB na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão.

Os campeões da Série B

2024: Santos

2023: Vitória

2022: Cruzeiro

2021: Botafogo

2020: Chapecoense

2019: Bragantino

2018: Fortaleza

2017: América-MG

2016: Atlético-GO

2015: Botafogo

2014: Joinville

2013: Palmeiras

2012: Goiás

2011: Portuguesa

2010: Coritiba

2009: Vasco

2008: Corinthians

2007: Coritiba

2006: Atlético-MG

2005: Grêmio

2004: Brasiliense

2003: Palmeiras

2002: Criciúma

2001: Paysandu

2000: Paraná Clube

1999: Goiás

1998: Gama

1997: América-MG

1996: União São João

1995: Athletico-PR

1994: Juventude

1993: não houve disputa

1992: Paraná

1991: Paysandu

1990: Sport

1989: Bragantino

1988: Internacional de Limeira

1987: não houve disputa

1986: não houve disputa

1985: Tuna Luso

1984: Uberlândia

1983: Juventus-SP

1982: Campo Grande-RJ

1981: Guarani

1980: Londrina

1979: não houve disputa

1978: não houve disputa

1977: não houve disputa

1976: não houve disputa

1975: não houve disputa

1974: não houve disputa

1973: não houve disputa

1972: Sampaio Corrêa

1971: Vila Nova-MG