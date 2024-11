Santos tem festa frustrada e perde para o CRB no jogo da entrega da taça

Em jogo marcado pela confirmação do título da Série B, Peixe perde para o Galo Alagoano que escapa do rebaixamento para à Série C - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Em dia de festa, o Santos frustrou o seu torcedor e perdeu para o CRB por 2 a 0, neste domingo (17/11), na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, já com o título garantido, não conseguiu entregar um bom desempenho e perdeu para o Galo Alagoano, que com o triunfo fora de casa, conseguiu escapar da chance de rebaixamento e não tem mais chances de cair para Série C. O Alvinegro Praiano, por sua vez, levantou a taça de campeão da competição, mesmo com a derrota.

Homenagens e fim de ‘protestos’

Com o acesso e o título da Série B garantido, o Santos começa a voltar ao seu ”normal” junto com a torcida. Tanto que a principal organizada do Peixe voltou a estender sua principal faixa de forma correta. Afinal, a Torcida Jovem estendeu sua faixa com o nome da organizada de cabeça pra baixo durante toda a Série B. Era uma forma de protesto pela queda do time para a Segunda Divisão. Além disso, o Peixe anunciou o retorno da camisa 10 durante o minuto 10 da partida. A numeração não foi usada durante toda a segunda divisão.

CRB tenta estragar a festa

A tarde era de festa para o Santos, mas de decisão para o CRB que precisava vencer para garantir sua permanência na Série B no ano que vem. Tanto que os alagoanos começaram a partida em cima e abriram o placar. Após lindo passe de João Pedro, Labandeira saiu na cara do gol, driblou Gabriel Brazão e fez 1 a 0 na Vila Viva Sorte. Assim, não querendo estragar a alegria do torcedor, o Peixe decidiu ir pra cima. Contudo, pecou muito nas finalizações e principalmente no último passe. Guilherme foi o jogador que mais levou perigo pelo Alvinegro Praiano. Afinal, o atacante obrigou Matheus Albino a fazer duas grandes defesas e também chegou a balançar as redes, mas impedido. Entretanto, foi o Galo que acabou indo para o intervalo em vantagem na Baixada Santista.

Segundo tempo

Determinado a não estragar a festa, o Santos voltou mais determinado do intervalo e chegou a assustar com Otero. O venezuelano acertou um chutaço e obrigou Matheus Albino a fazer uma defesaça. Contudo, quem viria a alterar o placar era o CRB. Anselmo Ramon escorou de cabeça e Kleiton saiu na cara de Gabriel Brazão para tirar do goleiro e marcar o segundo dos alagoanos. O tento gerou revolta da torcida que dispararam gritos de ”burro” para Fábio Carille. O Peixe muito nervoso, tinha muitas dificuldades para criar. A melhor chance saiu aos 35 minutos do segundo tempo. O garoto Luca Meirelles deu lindo passe para Guilherme, que parou em Matheus Albino. No rebote, o jovem atacante tentou por cobertura, mas também não conseguiu passar pelo goleiro. Por fim, o CRB conseguiu segurar a vantagem, escapou de um rebaixamento à Série C e jogou água no chopp do Alvinegro Praiano.

SANTOS 0X2 CRB

37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 17/11/2024 (quarta-feira), às 16h(de Brasília)

Local: Estádio Vila Viva Sorte, Santos (SP)

Santos: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont, intervalo), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Luca Meirelles, 33’/2°T); Otero (William Bigode, 20’/2°T), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch, 20’/2°T). Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Marco Antônio (Rafael Bilu, 28’/2°T), Gegê (Chay, 07’/2°T), Labandeira (Kleiton, 07’/2°T); Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Labandeira, 16’/1°T; Kleiton, 18’/2°T

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Ribeiro, Falcão e Chay (CRB)