Judoca brasiliense Nicole Marques conquista ouro nos Jogos da Juventude

A judoca brasiliense Nicole Marques, 16, continua trilhando o caminho olímpico. Os Jogos da Juventude, em João Pessoa, capital da Paraíba, são mais um atalho para o sonho de disputar em breve o maior evento esportivo do mundo. A atleta do Distrito Federal conquistou a medalha de ouro na categoria leve (-52kg) no evento disputado no Nordeste. Nicole superou a paulista Lavínia Igaki na final. O conterrâneo Luiz Coelho pendurou a medalha dourada no pescoço no meio-leve (-60kg) e a superligeiro Heloisa Trondoll faturou bronze (-40kg).

Resultado: o Distrito Federal encerrou o primeiro dia da modalidade em segundo lugar no ranking naciional com duas medalhas de ouro e um bronze. São Paulo liderou o quadro de medalhas com quatro ouros, duas pratas e um bronze. Pernambuco ficou em terceiro, Piauí em quarto e o Rio de Janeiro em quinto.

A conquista nos Jogos da Juventude é mais uma em uma temporada brilhante. Antes do pódio em João Pessoa, Nicole Marques colecionou foi bronze no Estágio Internacional Sub-18 em Coimbra, Portugal, em maio; ouro no Campeonato Brasileiro Sub-18 em junho, bronze no Campeonato Brasileiro Sub-21 e bronze no Campeonato Mundial Cadete, em Lima, no Peru, ambas disputadas em agosto; e quinta colocada no CBI Troféu Brasil de Judô neste mês.

"Esse ano foi bem corrido, teve um ritmo de treino muito cansativo, muito puxado, porque foram muitas competições importantes com pessoas fortes. Eu viso a Olimpíada, né? E uma medalha bem dourada. A base vem forte”, vislumbra Nicole Marques em entrevista ao Comitê Olímpico do Brasil.

A temporada de caça às medalhas, pódios e troféus ainda não terminou para Nicole Marques. A judoca ainda tem pela frente o Campeonato Brasileiro Sênior. Uma das motivações para cumprir a agenda na temporada é a medalhista de ouro Bia Souza. A atleta entregou a medalha à atleta brasiliense nos Jogos da Juventude durante a premiação.

A outroa inspiração vem de Brasília. Nicole Marques é fã de carteirinha da judoca Erika Miranda. "Ela é uma das minhas quatro inspirações, que são um exemplo de pessoas com caráter bom, atletas sensacionais e com um currículo impecável. Ela, Ketleyn Quadros, Matheus Takaki e Guilherme Schmidt, para mim, são os melhores atletas", reconhece a atleta.

A mãe de Nicole Marques reforça: "A Nicole ama a Erika. Tem uma história muito legal das duas. A Erika deu alguns quimonos dela para a Nicole e ela usou nos primeiros Jogos Escolares, em que foi campeã. Na foto pódio, está escrito Miranda na barra do judogi", contou Phyllis Marques, mãe e treinadora de Nicole na Academia Espaço Marques. O clube em Taguatinga também revelou Erika.