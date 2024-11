Melhores duplas do beach tennis desembarcam em dezembro no DF

Pela primeira vez na história do Beach Tennis, o ITF Beach Tennis Finals, chega para marcar o cenário do esporte em Brasília. Entre 3 e 7 de dezembro, a Arena BRB Nilson Nelson será transformada para receber o maior evento da modalidade no país. O torneio contará com a participação das oito melhores duplas masculinas e femininas da temporada, competindo pelo título e pelo prêmio recorde de US$ 100 mil, o maior já distribuído.

O evento inédito contará com uma estrutura de ponta. Além da quadra principal montada dentro da Arena, com capacidade total para 12 mil pessoas, uma segunda quadra coberta temporária será instalada para garantir jogos simultâneos e acomodar até 2 mil espectadores.

Na avaliação do Secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, Brasília se tornou um destino exclusivo para sediar eventos esportivos de grande relevância, principalmente os esportes de areia. “Torneios como este aquecem nossa economia, geram empregos e, acima de tudo, movimentam o setor de turismo na cidade”, declara.

Sergio Oprea, presidente da Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis, reforça o impacto histórico do evento: “É um marco para o esporte e para a cidade receber os melhores atletas do mundo. Garantiremos um evento à altura da importância global do Beach Tennis”.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de sediar a primeira edição do ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals em Brasília. Este evento marcante não só ressalta o compromisso do Brasil em elevar o Beach Tennis no cenário global, mas também destaca a dedicação e a paixão que nossa nação traz para este esporte”, comenta Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

As estrelas do Beach Tennis confirmadas

A Federação Internacional de Tênis (ITF) divulgou, nesta terça-feira (19/11), as 8 melhores duplas masculinas e as 8 melhores duplas femininas da temporada, classificadas para o ITF Beach Tennis Finals. No masculino, o torneio reunirá André Baran e Michele Cappelletti, atuais líderes do ranking, e o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, vice-líderes do ranking. Completam a lista: Felipe Loch/Antomi Ramos, Giovanni Cariani/Daniel Mola, Leonardo Branco/Allan Oliveira, Mathieu Guegano/Hugo Russo, Diego Bollettinari/Carlos Vigon e Luca Andreolini/Nikita Burmakin.

As líderes do ranking, Rafaella Miiller e Patricia Diaz, abrem a lista feminina, que também conta com Vitória Marchezini/Sophia Chow, Giulia Gasparri/Ninny Valentini, Flaminia Daina/Nicole Nobile, Sofia Cimatti/Greta Giusti, Veronica Casadei/Ariadna Graell, Eva Palos/Raquel Iotte e Graziele Silva/Marcela Vita.

Formato de competição e programação

As melhores duplas da temporada 2024 disputam a competição que seguirá um formato “todos contra todos”, com as duplas divididas em dois grupos de quatro. Cada equipe jogará três partidas ao longo de três dias. Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais, disputadas pelos vencedores e vice-campeões dos grupos opostos. Todas as partidas serão jogadas em melhor de três sets com tiebreak, sistema de pontuação inédita em torneios da modalidade.

Durante toda a semana do evento, o público poderá aproveitar uma programação intensa, com jogos incríveis tanto durante o dia quanto à noite. Com partidas distribuídas ao longo do dia, o torneio é a oportunidade perfeita para quem quer assistir aos melhores atletas do mundo na pausa para o almoço ou apreciar uma night session emocionante após o expediente. Seja qual for o momento, as disputas prometem manter o público envolvido e vibrando em cada ponto.

Ingressos gratuitos e pré-venda

A pré-venda de pacotes para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra, com valores promocionais, começou nesta terça-feira (19/11) no site www.bilheteriadigital.com e vai até o dia 24 de novembro.

A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público do Beach Tennis. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos e disponibilizados 6 mil ingressos por dia. A retirada começa a partir do dia 24 de novembro, também pelo site www.bilheteriadigital.com.

Crescimento do ITF Sand Series em 2024

O ITF Sand Series teve um crescimento expressivo, com premiações de eventos como Reunião e Aruba chegando a US$ 75 mil. O circuito mundial inclui 462 torneios, com uma premiação total de quase US$ 2 milhões. Desde 2021, Brasília é referência com o ITF Sand Series Classic, agora elevada ao status de sede do Tour Finals.

Serviço

ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals

Onde: Arena BRB Nilson Nelson

Quando: 3 a 7 de dezembro

Ingressos: www.bilheteriadigital.com