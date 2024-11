Brasil encerra péssimo ano com empate contra Uruguai e vaia da torcida

O Brasil termina 2024 uma posição à frente do que encerrou 2023 nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Sexto colocado com Fernando Diniz em novembro do ano passado, iniciará 2025 em quinto depois do empate por 1 x 1 com o Uruguai, na terça-feira (19/11), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Valverde e Gerson marcaram os gols do clássico. O resultado é preocupante. A Seleção está na zona de classificação, porém o futebol é paupérrimo, não evolui e os próximos jogos são contra a Colômbia, provavelmente em Porto Alegre, e a atual campeão mundial e líder Argentina, em Buenos Aires. A avaliação e a pressão sobre o técnico Dorival Júnior será forte nos próximos três meses.

Refém dos pontas, o técnico não abre mão deles A primeira finalização partiu de Vinicius Junior para fora. Esperava-se mais pressão, porém o Uruguai determinou o ritmo na base do posicionamento e de estocadas com espaço para agredir uma defesa brasileira mal posicionada.

Raphinha tentou esquentar a partida em um chute cruzado da entrada da área. Igor Jesus recebeu cruzamento na pequena área e o goleiro Rochet defendeu à queima roupa. Valverde ensaiou o gol do Uruguai de fora da área e assustou Ederson. O Brasil novamente tentou o abafa no início do segundo tempo. Raphinha acionou Vinicius Junior e o atacante quase marcou. A dificuldade dos dois ataques para finalizar de dentro da área indicava a necessidade de finalizações de fora da área.

O Uruguai abriu o placar assim com Valverde no canto esquerdo. Dorival tentou reagir. Sacou o lateral-esquerdo Abner para a entrada de Gabriel Martinelli e trocou Igor Jesus por Luiz Henrique. O sistema passou do 4-2- 3-1 para 3-4-3 e deu mais volume ao Brasil.

Raphinha ocupou a ala -esquerda, Luiz Henrique ficava aberto na direita e Savinho, Vinicius Junior e Gabriel Martinelli formavam o ataque. Assim como o gol do Uruguai, o do Brasil saiu de fora da área em golaço de canhota de Gerson.

Termina o ano em que o Brasil caiu nas quartas na Copa América e amarga o quinto lugar nas Eliminatórias.