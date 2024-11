Brasília e Real Brasiliense conhecem a tabela da Superliga Masculina B

Os representantes do Distrito Federal na Superliga B masculina de vôlei já têm calendário para a disputa da divisão de acesso da competição. O torneio nacional começará com um duelo candango à parte entre Brasília Vôlei e Real Brasiliense no Ginásio do Sesi Taguatinga no próximo dia 4, às 17h.

O Brasília Vôlei conquistou o Campeonato Brasiliense no mês passado. Brasília Vôlei e Associação Juventude Desportiva (Ajude) protagonizaram a final, com vitória do time do técnico Marcelo Thiessen por 3 sets a 1.

Em entrevista ao Correio, o treinador do Brasília Vôlei destacou a importância do torneio local para testar os jogadores, projetar a disputa da Liga Nacional e o sonho do acesso. "Nós tivemos 11 jogos até o fechamento do Campeonato Brasiliense. Conseguimos rodar o time, colocar a equipe jogando para a Superliga B, que vai ser bem disputada", avalisa.

Vice-campeão da etapa regional C, realizada em Brasília, o Real Brasiliense garantiu o acesso após reviravoltas nas disputas regionais masculinas. Brasiliense Vôlei (campeão do Centro-Oeste) e o Remo/Katsu (campeão do Norte) abriram mão da vaga conquistada na Superliga B. Entre os segundos colocados, São Sebastião/Instituto Obi (Sudeste), Apade Vôlei (Norte) e Real Brasiliense (Centro-Oeste) confirmaram participação na repescagem. Porém, não foi necessário realizar a competição, pois havia três vagas disponíveis para o acesso.

Nas redes sociais, o Real Brasiliense comemorou o acesso e empolga a torcida paara o novo projeto. "Nossa tão sonhada vaga para a Superliga B se tornou uma realidade, agora vamos juntos lutar nessa nova etapa do nosso clube", compartilhou o time em post do Instagram.

A Superliga B é disputada em três fases: classificatórias, semifinais e final. Na primeira etapa, 14 equipes dsputam pontos corridos em turno e returno. Vitória por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 garantem três pontos ao vencedor. Triunfo por 3 sets a 2 premia com dois pontos e o perdedor fica apenas com um. No mata-mata, os oito melhores times avançam às quartas de final, semifinais e final em jogo único.

Para garantir o acesso, as equipes do Distrito Federal precisam ficar entre as oito melhores da tabela para disputar os playoffs. Os finalistas do mata-mata garantem a passagem de ida para a Superliga A. O Brasília Vôlei chegou às semifinais em 2023, mas foi eliminado em um confronto duríssimo com o Goiás. O adversário alviverde subiu para a elite nacional.

Programe-se

Agenda: Brasília Vôlei

1ª rodada:

4/12: Brasília Vôlei X Real Brasiliense - 17h, Sesi Taguatinga Norte-DF





2ª rodada:

13/12: Norde Vôlei X Brasília Vôlei -18h, AÉCIO DE BORBA





3ª rodada:

22/12: Brasília Vôlei X Araguari Eva- 16h, Sesi Taguatinga Norte - DF





4ª rodada:

11/1: Apade Vôlei X Brasília Vôlei -19h, Sesi Belém





5ª rodada:

16/1: Brasília Vôlei X Voleibol Alta Floresta -20h, Sesi Taguatinga Norte - DF





6ª rodada:

20/1: América Ssc RN X Brasília Vôlei- 20h, Palácio dos Esportes





7ª rodada:

25/1: Brasília Vôlei X Araucária Vôlei SMEL -17h, Sesi Taguatinga Norte - DF





8ª rodada:

1/2: Maringá Vôlei X Brasília Vôlei -18h, Chico Neto





9ª rodada:

8/2: Brasília Vôlei X JF Vôlei -17h, Sesi Taguatinga Norte - DF





10ª rodada:

13/2: Brasília Vôlei X EC Praia Grande- 20h, Sesi Taguatinga Norte - DF





11ª rodada:

17/2: Montes Claros Vôlei X Brasília Vôlei- 20h, Tancredo Neves





Agenda: Real Brasiliense



1ª rodada:

4/12: Brasília Vôlei X Real Brasiliense - 17h, Sesi Taguatinga Norte-DF





2ª rodada:

14/12: Real Brasiliense x Montes Claros Vôlei - 19h, Arenas Minas T.C - DF





3ª rodada:

21/12 - Azulim Unifucamp x Real Brasiliense - 18h, Ginásio Poliesportivo Raul Belém - MG.





4ª rodada:

11/01 - Real Brasiliense x São Sebastião - 19h, Arena Minas T.C - DF





5ª rodada:

16/1: Esporte Clube Praia Grande x Real Brasiliense - 19h30, Ginásio Falcão - SP.





6ª rodada:

18/1: Norde Vôlei x Real Brasiliense - 18h, Ginásio Aécio de Borba - CE.





7ª rodada:

25/1: Real Brasiliense x Araguari Vôlei - 19h, Arena Minas T.C - DF.





8ª rodada:

01/2: Apade x Real Brasiliense - 19h, Sesi Belém - PA.





9ª rodada:

8/2: Real Brasiliense x VAF - 19h, Arena Minas T.C - DF.





10ª rodada:

15/2: Real Brasiliense x Araucaria - 19h, Arena Minas T.C - DF.





11ª rodada:

22/2: Vôlei Maringá x Real Brasiliense - 18h30, Ginásio Municipal Chico Neto - PR.