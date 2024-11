DF sedia campeonato de Beach Tennis com melhores duplas do mundo

ITF Beach Tennis Finals terá as melhores duplas do mundo em Brasília competindo pelo prêmio de 100 mil dólares - (crédito: Marcello Zambrana/DGW)

A febre do beach tennis segue em crescente e desembarca no Distrito Federal para o maior evento da modalidade, o ITF Finals, de 3 a 7 de dezembro, na Arena BRB Nilson Nelson. O torneio irá reunir as oito melhores duplas masculinas e femininas da temporada, competindo pelo título e o prêmio recorde de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 580 mil). O público candango pode acompanhar os cinco dias de competição com ingressos gratuitos para a arquibancada superior ou comprando entradas para a cadeira inferior.

Serão duas quadras, uma principal dentro do ginásio e outra temporária do lado de fora, para acomodar um público de até 14 mil pessoas por dia. A torcida vai poder acompanhar jogos de tarde até o começo da noite, com partidas às 13h, 15h, 18h e 20h, para ver de perto os melhores atletas do beach tennis.

Entre os destaques do masculino, a dupla número 1 do mundo, formada pelo catarinense André Baran e o italiano Michele Cappelletti, irá marcar presença, assim como os vice-líderes do ranking, Mattia Spoto (Itália) e Nicolas Gianotti (França). No feminino, o holofote vai para o par composto pela paranaense Rafaella Miller e a venezuelana Patrícia Diaz.

A disputa será feita no formato de fase de grupos, no qual as oito duplas de cada categoria se dividem em duas chaves. Todos se enfrentam, com uma partida por dia ao longo de três dias, e os dois melhores avançam para a próxima fase. Na semifinal, os vencedores de um grupo enfrentam os segundos do outro e quem ganhar vai para a decisão. Todos os confrontos serão em melhor de três sets com tie break, sistema de pontuação inédito em torneios da modalidade.

O público interessado pode aproveitar os 6 mil ingressos gratuitos disponibilizados por dia para ficar na arquibancada superior ou comprar um lugar em outros setores. Os valores vão de R$ 30 para a cadeira inferior durante a fase de grupos e R$ 60 no mata-mata, enquanto o passaporte para todos os dias custa R$ 220. As entradas podem ser adquiridas no site da Bilheteria Digital.

Programação preliminar:

Terça-feira (3/12)

13h – grupo A masculino (quadra central) e grupo B feminino (quadra 1)

15h – grupo A feminino (quadra central) e grupo B masculino (quadra 1)

18h – grupo A feminino (quadra central) e grupo B masculino (quadra 1)

20h – grupo A masculino (quadra central) e grupo B feminino (quadra 1)

Quarta-feira (4/12)

13h – grupo B masculino (quadra central) e grupo A feminino (quadra 1)

15h – grupo B feminino (quadra central) e grupo A masculino (quadra 1)

18h – grupo B feminino (quadra central) e grupo A masculino (quadra 1)

20h – grupo A masculino (quadra central) e grupo B feminino (quadra 1)



Quinta-feira (5/12)

13h – grupo A ou B masculino (quadra central) e grupo A ou B feminino (quadra 1)

15h – grupo A ou B feminino (quadra central) e grupo A ou B masculino (quadra 1)

18h – grupo A ou B feminino (quadra central) e grupo A ou B masculino (quadra 1)

20h – grupo A ou B masculino (quadra central) e grupo A ou B feminino (quadra 1)

Sexta-feira (6/12)



13h – semifinal 1 feminino (quadra central)

15h – semifinal 1 masculino (quadra central)

18h – semifinal 2 feminino (quadra central)

20h – semifinal 2 masculino (quadra central)

Sábado (7/12)

18h – final feminino (quadra central)

20h – final masculino (quadra central)