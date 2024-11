Melhor dupla do beach tennis celebra torneio de ponta em Brasília

O catarinense André Baran e o italiano Michele Cappelletti estão entre os destaques do torneio entre as melhores duplas do beach tennis no DF - (crédito: Marcello Zambrana)

O ITF Beach Tennis Finals reunirá em Brasília, de 3 a 7 de dezembro, na Arena BRB Nilson Nelson, as oito melhores duplas masculinas e femininas da temporada, competindo pelo título inédito e pelo prêmio recorde de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 580 mil). Entre os inscritos, está a dupla número 1 do mundo, formada pelo catarinense André Baran e pelo italiano Michele Cappelletti.

Baran destaca a megaestrutura que está sendo montada em Brasília para receber a primeira edição do evento e compartilha a expectativa para a competição com o formato inédito de “todos contra todos”, com as duplas divididas em dois grupos de quatro.

Cada equipe jogará três partidas ao longo de três dias. Os dois melhores de cada chave avançarão às semifinais, disputadas pelos vencedores e vice-campeões dos grupos opostos. Todas as partidas serão jogadas em melhor de três sets com tiebreak. O sistema de pontuação é inédito em torneios da modalidade.

“Os organizadores estão fazendo de tudo para que seja um evento inesquecível, inovador tanto na experiência para os jogadores quanto para o público, aumentando ainda mais o nível de exigência do Beach Tennis. É dessa profissionalização que precisamos. Acredito que nosso esporte está dando mais um grande passo e mostrando ser cada vez mais atrativo para as grandes marcas. Será um marco para o esporte”, disse Baran.

Cappelletti também se mostra ansioso para as inovações do ITF Beach Tennis Finals que, além da maior premiação em dinheiro e do formato inovador, terá a quadra principal montada dentro da Arena BRB Nilson Nelson, com capacidade total para 12 mil pessoas, e uma segunda quadra coberta temporária para até 2 mil espectadores.

“A expectativa é alta, estou muito feliz de ter mais um evento no circuito e ainda mais nestes moldes. Pela primeira vez vamos jogar indoor (coberto), dentro de um grande ginásio, algo muito inovador. Estou supermotivado porque, provavelmente, será o torneio decisivo para a liderança do ranking”, afirmou Cappelletti.

Além de Baran e Cappelletti, disputam a categoria masculina do ITF Beach Tennis Finals: MattiaSpoto/Nicolas Gianotti, Felipe Loch/Antomi Ramos, Giovanni Cariani/Daniel Mola, Leonardo Branco/Allan Oliveira, Mathieu Guegano/Hugo Russo, Diego Bollettinari/Carlos Vigon e Luca Andreolini/Nikita Burmakin, no masculino.

No feminino, estarão na disputa: Rafaella Miiller/PatriciaDiaz,Vitória Marchezini/Sophia Chow, Giulia Gasparri/Ninny Valentini, Flaminia Daina/Nicole Nobile, Sofia Cimatti/Greta Giusti, Veronica Casadei/Ariadna Graell, Eva Palos/Raquel Iotte e Graziele Silva/Marcela Vita.

“Esse é mais um evento diferenciado que irá desembarcar aqui em Brasília. Com isso, a cidade vem se tornando referência em sediar torneios de amplitude internacional. A presença de grandes jogadores, chega para qualificar o nível da competição e atrair os olhares do mundo para a nossa capital”, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

De 3 a 6 de dezembro, os jogos começam às 13h e se estendem até à noite com a última rodada, às 20h. No sábado (7/12), serão jogadas as finais, a partir das 18h, com a decisão feminina. A partida mais aguardada masculina será às 20h.

Ingressos gratuitos e para a venda

A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público do Beach Tennis. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos. A retirada está disponível pelo site Bilheteria Digital (clique aqui para acessar). As entradas para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra estão à venda na mesma plataforma.

Serviço



ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals

Arena BRB Nilson Nelson – Brasília

3 a 7 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (clique aqui para acessar)