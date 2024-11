ITF Beach Tennis Finals no DF reúne atletas de seis países

Todas as atenções estarão voltadas para Brasília com a realização da primeira edição do ITF Beach Tennis Finals, de 3 a 7 de dezembro, na Arena BRB Nilson Nelson. O torneio inédito no circuito profissional reunirá as oito melhores duplas da temporada, no masculino e no feminino, formadas por atletas de seis países: Brasil, Itália, França, Espanha, Venezuela e Rússia.

O Brasil se destaca na competição, com 13 atletas classificados, o maior número de participantes entre as 32 vagas disponíveis. Isso reforça a hegemonia do país na modalidade que se consagra como uma potência mundial. “O Finals é a consolidação do Brasil como epicentro do Beach Tennis mundial. Temos os indicadores que os principais eventos da modalidade são realizados no país, em torno de 65%. Estamos muito contentes que o Brasil vai sediar a primeira edição do Finals, uma parceria da ITF, CBT e Federação Brasiliense. Com certeza, uma iniciativa pioneira, mas que deve se repetir mais vezes”, afirmou Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Na avaliação do secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, o evento reforça a tradição do país nos esportes de areia. “A hegemonia brasileira é resultado de investimentos, treinamento de alto nível e um número crescente de praticantes da modalidade no país. Sem dúvidas o Finals marcará a história do esporte na nossa cidade”, declara.

No masculino, as duplas que disputam o título inédito são: André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA), Mattia Spoto (ITA)/Nicolas Gianotti (FRA), Felipe Loch (BRA)/Antomi Ramos (ESP), Giovanni Cariani (BRA)/Daniel Mola (BRA), Leonardo Branco (BRA)/Allan Oliveira (BRA), Mathieu Guegano (FRA)/Hugo Russo (BRA), Diego Bollettinari (ITA)/Carlos Vigon (VEN) e Luca Andreolini (ITA)/Nikita Burmakin.

No feminino, os pares que brigarão pelo título são: Rafaella Miiller (BRA)/Patricia Diaz (VEN), Vitória Marchezini (BRA)/Sophia Chow (BRA), Giulia Gasparri (ITA)/Ninny Valentini (ITA), Flaminia Daina (ITA)/ Nicole Nobile (ITA), Sofia Cimatti (ITA)/Greta Giusti (ITA), Veronica Casadei (ITA)/Ariadna Graell (ESP), Eva Palos (ESP)/Raquel Iotte (BRA) e Graziele Silva (BRA)/Marcela Vita (BRA).

Estrutura premiação recorde

O ITF Beach Tennis Finals promete um espetáculo único para o público e para os atletas. A competição terá um prêmio recorde de mais de US$ 100 mil, o maior valor distribuído em um torneio da modalidade. Outra novidade será a realização do evento em um ginásio coberto, algo nunca visto. A Arena BRB Nilson Nelson, com capacidade para 12 mil pessoas, receberá os jogos, que também contarão com uma segunda quadra coberta temporária para acomodar até 2 mil espectadores.

A competição será marcada também por um novo formato de disputa. As duplas serão divididas em dois grupos de quatro equipes, nos dois naipes, jogando no sistema round robin (todos contra todos). Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais, que serão disputadas entre os vencedores e vice-campeões dos grupos opostos. Todas as partidas terão 3 sets com tiebreak, uma novidade para torneios da modalidade

A jovem paranaense Vitória Marchezini, de 19 anos e número 3 do mundo, ressalta o impacto da profissionalização do beach tennis: "É muito legal ver um evento como o Finals acontecendo no Brasil, algo que já acontece no tênis. Isso mostra que o Beach Tennis está se tornando cada vez mais profissional, com uma premiação maior e uma estrutura de alto nível, dentro de um estádio coberto e com uma arquibancada gigante. Estamos ansiosos e gratos por tudo o que está sendo feito pelo nosso esporte."

Sobre o crescimento do Beach Tennis no Brasil, Vitória afirma: “O beach tennis no Brasil cresceu muito nos últimos anos, tanto em número de praticantes quanto em visibilidade. Hoje, temos arenas em todo o país e torneios acontecendo todos os finais de semana. Isso ajuda muito no desenvolvimento do esporte.”

Ingressos gratuitos e para venda

A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos. A retirada está disponível pelo site Bilheteria Digital (clique aqui para acessar). Os ingressos para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra também estão à venda plataforma.

De 3 a 6 de dezembro, os jogos começam às 13h e se estendem até à noite, com a última rodada começando às 20h. No sábado (7/12), acontecem as finais, a partir das 18h, com a decisão feminina, e às 20h, a com a final masculina.

Serviço



ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals

Arena BRB Nilson Nelson – Brasília

3 a 7 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (clique aqui para acessar)