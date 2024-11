Com show de Amanda Gutierres, Brasil derrota a Austrália por 3 x 1

Artilheira do último Campeonato Brasileiro com 15 gols, Amanda Gutierres colocou a bola duas vezes na rede no triunfo contra a Austrália, em Brisbane - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O Brasil começou bem a última Data Fifa do futebol feminino na temporada. Na manhã dessa quinta-feira, a Seleção derrotou a Austrália por 3 x 1 no Suncorp Stadium, em Brisbane, cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Amanda Gutierrez balançou a rede duas vezes e Gio Garbelini consolidou o triunfo sobre as anfitriãs. As matildas foram semifinalistas da Copa do Mundo em 2023 e encerraram o torneio na quarta posição.

As comandadas de Arthur Elias abriram o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Amanda Gutierres recebeu lançamento em profundidade de Marília, ficou no mano a mano com Arnold, driblou a goleira e tocou para o fundo da rede para fazer 1 x 0.

Destaque do Palmeiras na temporada, Amanda Gutierres ampliou aos 12. Duda Sampaio protagonizou lançamento belíssimo de trivela à procura de Aline Gomes. A artilheira do último Campeonato Brasileiro com 15 gols avançou com a bola dominada e serviu Amanda Gutierrez para balançar a rede pela segunda vez em Brisbane.

A Austrália diminuiu o placar aos 42 minutos da etapa inicial. Carpenter passou pela marcação brasileira, cruzou rasteiro, Van Edmand iludiu a defesa verde-amarela com um corta-luz e Foord fez muito bem o papel de pivô antes de finalizar ao gol de Natacha.

O Brasil não deu tempo para a reação das matildas. Giovana Queiroz aproveitou a pressão na saída de bola da Austrália para retomar a posse da bola, tabelar com Aline e receber de volta para anotar o terceiro gol da trupe de Arthur Elias e encaminhar a vitória.

O duelo só ganhou dramaticidade para o Brasil a partir dos 40 minutos do segundo tempo com a expulsão de Vitória Calhau. A árbitra deu 14 minutos de acréscimos, mas a Seleção administrou a vantagem até o fim na 24ª partida sob o comando de Arthur Elias.

A Seleção duelará novamente com a Austrália neste domingo, às 5h45, no Lang Park, na despedida canarinha de 2024. Há muitas preocupações clínicas para o segundo amistoso. Marília, Natacha, Yasmin e Fê Palermo deixaram o campo lesionadas durante a vitória.