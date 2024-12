Relembre a campanha do Botafogo até o título inédito da Libertadores

O Botafogo venceu de forma heroica o Atlético-MG por 3 x 1, com um jogador a menos, neste sábado (30/11), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e garantiu o primeiro título de Libertadores da história do clube. A conquista coroa uma campanha grande do alvinegro, que começou na segunda fase preliminar. Agora, o Glorioso como única equipe na história a jogar mais de uma partida no estágio prévio da competição e terminar como campeão.

O primeiro compromisso botafoguense foi em fevereiro, contra o Aurora. Depois, encarou um duelo brasileiro com o Bragantino para garantir um lugar na fase de grupos. Foram, ao todo, 17 partidas, oito vitórias, seis empates e três derrotas, deixando pelo caminho times como LDU, Palmeiras, São Paulo e Peñarol, além do próprio Galo. O quarteto deixado para trás soma 13 títulos da Libertadores.

À beira de campo, o Botafogo foi comandado por três técnicos diferentes. O primeiro nome foi Tiago Nunes, que durou apenas um confronto e foi substituído pelo interino Fábio Matias. O técnico "estepe" fez quatro jogos antes da chegada de Artur Jorge. O próprio elenco foi repaginado, com apenas Barboza e Savarino sendo titulares na primeira e na última partida.

Relembre toda a trajetória

Pré-Libertadores

Ida segunda-fase (21/2) – Aurora 1 x 1 Botafogo

Ainda assombrado pelo fantasma de 2023, o Botafogo do técnico Tiago Nunes tinha a vitória encaminhada com gol de Júnior Santos, mas sofre o empate aos 50 minutos do segundo tempo.

Volta segunda fase (28/2) – Botafogo 6 x 0 Aurora

Com o interino Fábio Matias no comando após a demissão de Tiago Nunes, Júnior Santos dá show com quatro gols e o Botafogo goleia no Nilton Santos para passar de fase.

Ida terceira fase (6/3) – Botafogo 2 x 1 RB Bragantino

Iluminado, Júnior Santos continua como protagonista do Botafogo na Libertadores, marca dois golaços e dá vantagem ao alvinegro no confronto entre brasileiros.

Volta terceira fase (13/3) – RB Bragantino 1 x 1 Botafogo

Mesmo com um a menos após a expulsão de Damián Suárez, o Botafogo segura a pressão do Bragantino, Júnior Santos deixa o dele mais uma vez e classifica o alvinegro.

Fase de grupos

1ª rodada (3/4) – Botafogo 1 x 3 Junior Barranquilla

Em dia pouco feliz para a defesa, o Botafogo é dominado em casa pelo Junior Barranquilla, que chegou a abrir 0 x 3 no primeiro tempo. Textor fica na bronca com a zaga e pede melhora.

2ª rodada (11/4) – LDU 1 x 0 Botafogo

Na estreia de Artur Jorge, Botafogo sofre com altitude e escapa de derrota por placar elástico em outra atuação ruim do alvinegro. Resultado coloca equipe na lanterna do grupo.

3ª rodada (24/4) – Botafogo 3 x 1 Universitario

Botafogo desencanta no segundo tempo e sobrevive na fase de grupos com dois de Eduardo, que entrou no lugar de Tiquinho ainda no começo do jogo. Luiz Henrique deixa o primeiro dele com a camisa alvinegra.

4ª rodada (8/5) – Botafogo 2 x 1 LDU

Júnior Santos é herói novamente, chega ao nono gol na Libertadores e salva o Botafogo contra a LDU. Resultado dá respiro ao alvinegro, que depende só de si para se classificar.

5ª rodada (16/5) – Universitario 0 x 1 Botafogo

Botafogo segura ímpeto do Universitario, aproveita chance rara de contra-ataque com Jeffinho e se classifica para as oitavas de final após sete anos.

6ª rodada (28/5) – Junior Barranquilla 0 x 0 Botafogo

Artur Jorge leva time misto a Barranquilla em jogo morno entre os dois classificados. Resultado deixa o Botafogo em segundo no grupo.

Oitavas de final

Ida (14/8) – Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Com caras novas após reforços do meio do ano, Botafogo abre vantagem mínima no mata-mata com gol e assistência de Igor Jesus, recém-chegado dos Emirados Árabes.

Volta (21/8) – Palmeiras 2 x 2 Botafogo

Em partida de muita tensão, Botafogo abre 2 x 0, toma o empate do Palmeiras e chega a sofrer a virada no fim, porém o terceiro gol do alviverde acaba anulado e o Glorioso avança.

Quartas de final

Ida (18/9) – Botafogo 0 x 0 São Paulo

Botafogo não consegue furar defesa do São Paulo, para na trave, e decisão fica para o jogo da volta no Morumbi. Calleri desperdiça

Volta (25/9) – São Paulo 1 (4 x 5) 1 Botafogo

O Botafogo se classifica com drama nos pênaltis, após abrir o placar com Almada e Calleri empatar para o São Paulo no fim. John defende cobrança de Nestor e Matheus Martins carimba a vaga.

Semifinal

Ida (23/10) – Botafogo 5 x 0 Peñarol

Após muitas confusões entre as torcidas antes do jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo não consegue se impor no primeiro tempo, mas é intenso no segundo e faz cinco gols em goleada que deixa o alvinegro com um pé na decisão.

Volta (30/10) – Peñarol 3 x 1 Botafogo

Com a vaga encaminhada, Artur Jorge poupa titulares pendurados e equipe sai atrás do placar, mas Almada faz gol tranquilizador no segundo tempo e Botafogo pouco sofre, apesar da derrota.

Final

Jogo único (30/11) – Atlético-MG 1 x 3 Botafogo

A expulsão do volante Gregore no primeiro segundo do jogo frustrou os planos do técnico Artur Jorge, mas a equipe seguiu organizada até aproveitar escapada de Luiz Henrique pela esquerda. Camisa 7 faz o primeiro e sofre o pênalti que originou o segundo, convertido por Alex Telles. O artilheiro Júnior Santos fechou a conta