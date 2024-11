Minas estreia com derrota para o Flamengo na Copa SP de Futebol Júnior

Minas Brasília e Flamengo estrearam na manhã desta sexta-feira (29/11), na Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo. O rubro-negro goleou as Minas por 4x0 e não deu chances para a equipe brasiliense. O próximo compromisso do Minas é contra o Palmeiras, na segunda-feira (2/12), às 15h.

As meninas da Gávea dominaram o primeiro tempo, começaram a partida com ofensividade, dominando o ataque e com chances claras de gol. No primeiro lance do jogo, a defesa do Minas afastou o perigo das redes, porém não foi o suficiente. No ataque seguinte, Letícia invadiu a área e chutou para o gol, abrindo o placar para as cariocas.

A primeira finalização do Minas veio aos 19 minutos, em uma cobrança de falta de Risadinha e passou por cima do gol adversário. Aos 35, na roubada de bola no ataque, Cerqueira encontrou Kaylane sozinha na área e não mediu esforços para marcar o segundo gol da equipe rubro-negra. Quase no fim, a equipe candanga teve a segunda finalização com Clarinha, que não levou muito perigo para a goleira carioca.

Com um minuto e meio jogados na segunda etapa, o Flamengo ampliou o placar, Anna Luiza aproveitou a sobra de um desvio de Mariana e marcou o terceiro gol do jogo. Em um erro na saída de bola do Minas, Ingrid aproveitou a sobra da bola para marcar o seu na manhã, deixando as atuais campeãs com 4x0 no marcador.

As representantes do DF lutavam dentro de campo para diminuir a vantagem, mas não obtiveram resultados. Aos seis minutos, tiveram uma boa oportunidade após uma recuperação de bola. Mi lançou um cruzamento que explodiu na marcação e foi na direção do gol, sobrou para Isa Cruz fazer a defesa. O último gol do jogo veio aos 15 minutos, em cima de uma falha da defesa do Minas, Larissa aproveitou o erro das jogadoras adversárias para finalizar sem perigo.

O Minas ainda teve duas chances de diminuir o placar, mas a partida foi se esfriando e a equipe rubro-negra ficou administrando o jogo. A reta final do jogo sobrou para as brasilienses trabalharem na defesa, pois quando o relógio marcava 37 minutos, Lara impediu o quinto gol das Meninas da Gávea. Com mais algumas chances desperdiçadas do Flamengo, o placar terminou por 4x0.

Agora, o Minas Brasília volta à campo no dia 2/12 (segunda-feira), para enfrentar o Palmeiras, no Estádio Conde Rodolfo Crespi. A partida será às 15h e terá transmissão no canal do Paulistão no YouTube.

Programe-se

Minas Brasília x Palmeiras

Data e horário: 2/12 (segunda-feira), às 15h

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo

Transmissão: Canal do Paulistão no YouTube

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima