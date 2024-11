Botafogo conquista título inédito da Libertadores

O time jogou a praticamente toda a partida com um jogador a menos, após o volante Gregore ser expulso aos 40 segundos do primeiro tempo - (crédito: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Após derrotar o Atlético-MG em Buenos Aires por 3x1, o Botafogo conquistou o título inédito da Libertadores neste sábado (30/11).

O time jogou a praticamente toda a partida com um jogador a menos, após o volante Gregore ser expulso aos 40 segundos do primeiro tempo.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 35 minutos, pelo jogador botafoguense Luiz Henrique. Menos de dez minutos depois, aos 44 minutos, Alex Telles aumentou para o Botafogo após uma cobrança de pênalti.

Eduardo Vargas diminuiu para o Atlético-MG logo no início do segundo tempo, aos 47 minutos. No entanto, o Botafogo conseguiu segurar a vantagem até o final da partida. No último minuto dos acréscimos, Júnior Santos, artilheiro do campeonato com 10 gols, fechou a partida: 3x1 para o Fogão.

Primeira final

Em toda a história do time, o Botafogo participou de apenas seis edições da Libertadores e apenas uma final: a deste sábado. Esta foi a melhor campanha do time na competição.

Em sua primeira Libertadores, em 1963, o Botafogo avançou até a semifinal, mas foi eliminado pelo Santos de Pelé. Em 1973, também chegou até a semifinal, porém sucumbiu para o Colo Colo, do Chile.

Em 1996, o time foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final. Em 2014, os alvinegros foram eliminados na fase de grupos e em 2017 chegaram até as quartas de final, sendo eliminados novamente pelo Grêmio.