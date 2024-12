Thalita Rodrigues vence o Campeonato Brasileiro de Masters no DF

Thalita Rodrigues exibe com o orgulho o troféu conquistado no primeiro torneio de nível Masters nacional - (crédito: Divulgação)

A brasiliense Thalita Rodrigues comemorou, no último sábado (30/11), o título do Campeonato Brasileiro de Masters, disputado no Clube do Exército, na capital federal.

Thalita competiu na categoria a partir dos 30 anos e venceu os confrontos derradeiros contra Letícia Tomb e Bianca Grossi. Foi a primeira vez que a tenista de Brasília disputou o torneio de nível masters nacional. A competição também contou pontos MT 400 para o ranking da Federação Internacional (ITF, na sigla em inglês).

O talento das quadras do DF disputa a categoria Para Standing Tennis, para atletas que têm deficiência, mas jogam em pé. Em janeiro, ela disputará o Campeonato Mundial na Austrália e fará uma demonstração no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada 2025.

Thalita nasceu sem o antebraço esquerdo devido à rubéola contraída pela mãe durante a gravidez. "Essa condição, que poderia ter sido um obstáculo, nunca foi capaz de apagar minha paixão pela vida e pelo esporte. Recentemente, tive a oportunidade de participar do meu primeiro torneio de tênis, aos 30 anos. Jogar ao lado de mulheres da minha idade foi uma experiência incrível, cheia de emoção e camaradagem", compartilha a campeã.

“Conquistar o título foi mais do que uma vitória; foi uma injeção de ânimo que acendeu ainda mais meu desejo de competir em torneios Masters. Acredito que os desafios que enfrentei na vida só tornaram minha determinação ainda mais forte e estou animada para continuar essa jornada no esporte”, completa Thalita.

Eduardo Fialho venceu o título na categoria 35 anos. João Ribeiro levantou o caneco na disputa dos 30 anos, enquanto Rodrigo Paul venceu nos 40 e Antonio Amaro, de Brasília (DF), faturou o caneco nos 45. “Estou muito feliz com os resultados, foram jogos maravilhosos, tivemos também o Brasileiro por Equipes com sucesso absoluto, aquela vibração que só vemos em Copa Davis e na sequência o torneio de simples e duplas. Encerramos com enorme satisfação", comentou Amadeu Façanha, organizador do evento.