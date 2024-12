Piloto morre durante competição de motovelocidade em Interlagos

O motociclista João Eloi, de 55 anos, morreu, no último sábado (30/11), durante o SuperBike Brasil, maior campeonato de motovelocidade da América. Ele participava de corrida da categoria ‘SuperSport 400cc – Escola’ quando bateu no muro da reta principal do circuito do autódromo de Interlagos, zona Sul de São Paulo, onde acontecia a competição. Leia também: Pilotos da F1 detonam asfalto renovado de Interlagos: "pior do ano"

O SuperBike publicou no Instagram, na noite de sexta, uma nota oficial que confirma a morte do piloto de Santa Catarina após a queda que seguiu a pancada no muro. “Apesar do pronto atendimento realizado pela equipe de resgate do campeonato, em ambulância UTI, seguido pelo rápido encaminhamento para a sala de emergência do autódromo, João acabou falecendo ainda no ambulatório”, informa o comunicado.

Na publicação, a marca diz que João tem 57 anos. Em nota, porém, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) esclarece a morte de “um homem de 55 anos”. Leia também: Dois pilotos morrem após grave acidente no Moto1000GP em Cascavel

“Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava participando de um evento automobilístico no local, quando veio a colidir com o muro de proteção”, diz a nota. O caso foi registrado como colisão na 101° Delegacia de Polícia de São Paulo.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que um piloto desliza e bate no muro do autódromo. Ele cai da moto desacordado, e o corpo e o veículo são atirados pela pista, onde outros pilotos continuam o percurso. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A organização do campeonato diz, na nota, que “se disponibiliza a prestar total assistência à família do piloto”, e que a equipe está consternada com o acontecimento. Apesar disso, a programação da 9ª etapa da competição segue normalmente neste domingo (1º/12), inclusive para a categoria em que João participava no sábado, que ocorre às 16h30. Leia também: Piloto de 18 anos morre após sofrer acidente em corrida na Bélgica

Os comentários da transmissão ao vivo deste domingo foram desativados no YouTube, assim como os da publicação do Instagram. Internautas, porém, utilizam espaços como o X para criticar a competição. “Esse circuito não é para motos, qualquer erro é fatal”, diz um comentário. “Interlagos não foi feita pra moto”, complementa outro. “É de uma falta de caráter quase criminosa seguir ignorando isso.”