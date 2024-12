Torcedores do Botafogo estão no Aterro para receber os campeões

Torcedores se reúnem na zona sul do Rio à espera dos campeões do Botafogo - (crédito: Foto: Carlos Mello/Jogada10)

Milhares de torcedores estão chegando ao Aterro do Flamengo para a celebração do título da Libertadores pelo Botafogo. Afinal, os jogadores campeões estão trazendo a taça para comemorar a importante e inédita conquista com a galera. Depois do embarque em Buenos Aires, eles posaram para fotos dentro do avião. Assim, atiçaram ainda mais a torcida.

O torcedor Luciano Pires é um dos mais animados. E não é para menos. Ele veio de Pernambuco para torcer pelo Glorioso. Assim, está ansioso para ver os ídolos. Luciano veio com o filho e disse com orgulho a sua origem:

“Eu sou da cidade de Afogados da Ingazeira, cidade onde (o Botafogo) bateu o Galo na Copa do Brasil e agora batemos o Galo novamente. O Galo virou galinha” , disse, com bom humor.

Afogados da Ingazeira é uma cidade localizada no Sertão do Pajeú, em Pernambuco, com cerca de 38 mil habitantes. Fundada em 1909, destaca-se pela forte tradição cultural, especialmente na poesia e nos repentistas. É também um polo regional de desenvolvimento econômico e agropecuário.

Pernambucano se sente carioca e quer ver os campeões

Luciano viajou para o Rio para dar sorte: ‘Nunca perdemos aqui” , ele disse. Além disso, ele destacou que, embora seja afogadense de nascimento, também se sente carioca. Afinal, são décadas de torcida por um time do Rio de Janeiro.

‘Sou um torcedor de 46 anos, desde a década de Paulinho Criciúma, desde 1989, aquele título, eu era criança, chorei muito, e hoje vim ver de perto o Botafogo ser campeão da Libertadores. Prazer estar no Rio. Antes de morrer, eu quero dar um beijo no Paulinho Criciúma”.

Nascido em 1965, Paulinho Criciúma é ídolo do Botafogo do fim da década de 1980.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.