Yuri Alberto está a dois gols de se tornar artilheiro do país em 2024

Yuri Alberto ostenta 29 gols no ano: 13 no Campeonato Brasileiro, 9 na Copa Sul-Americana, 2 na Copa do Brasil e 5 no Paulista - (crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A partida desta terça-feira contra o Bahia na Neo Química Arena pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro tem um triplo sabor especial para o atacante Yuri Alberto. O jovem atacante de 23 anos pode confirmar a classificação do Corinthians para a Pré-Libertadores, assumir a artilharia da Série A e tornar-se o maior goleador do país nesta temporada.

Yuri Alberto tem 29 gols no ano: 13 no Campeonato Brasileiro, 9 na Copa Sul-Americana, 2 na Copa do Brasil e 5 no Paulista. O atacante do Timão só está atrás do centroavante Pedro. Lesionado, o jogador do Flamengo não joga desde setembro, mas lidera o ranking com 30.

Portanto, Yuri Alberto está a dois gols de assumir o topo da artilharia sozinho. Ele é a única ameaça a Pedro a essa altura da temporada. Os terceiros colocados contabilizam 23 bolas na rede. Anselmo Ramon fez 23 pelo CRB, porém não joga mais neste ano. Lucero também tem 23 com a camisa do Fortaleza, mas dificilmente marcará mais oito vezes nas últimas duas rodadas da Série A. O Tricolor do Pici enfrentará Atlético-GO e Inter antes das férias.

"O grupo está colocando Yuri Alberto em condições de fazer gols. Se não me engano, foram duas jogadas do Romero para que ele pudesse converter. Está em um grande momento. O Yuri está vivendo esse momento porque a equipe está proporcionando chances a ele. É um funcionamento para que Yuri e todos os outros atacantes possam fazer gols" Ramón Díaz, técnico do Corinthians

O lateral-esquerdo Matheus Bidu endossa as palavras do técnico. Ele é um dos colegas contentes com a excelente fase de Yuri Alberto. "Estamos muito felizes por ele, um rapaz trabalhador, alegria que contagia todo o elenco. Ele e o elenco merecem a fase que vive. Recebeu diversas críticas e está dando a volta por cima brigando pela artilharia", elogiou Bidu depois da vitória do último sábado.

O protagonismo de Yuri Alberto vem depois de o atacante ficar exposto na última passagem do técnico Mano Menezes pelo Corinthians. Houve desgaste entre os dois. O atacante foi atrás de ajuda e passou a tratar a saúde mental. "Eu chegava em casa e não conseguia dar atenção legal pra filha. Eu me trancava no quarto, estava em momento muito difícil e minha família sentia. Até me emociono", testemunha o jogador.

"Meu pai me abordou sobre procurar psicólogo, ajuda, terapeuta... E não me arrependo de ter feito isso. Qualquer jogador, quando falam disso, eles acham: 'não estou louco, não vou fazer isso'. Mas isso mudou bastante na vida profissional e na vida pessoal, com meus pais e minha filha. Graças a Deus a gente está vencendo essa batalha. Só agradecer a todo mundo, a meus companheiros. Mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis, eu chegava pra trabalhar e não via a hora de ir embora para casa de novo", conta.

O auxílio foi responsável pela guinada de Yuri Alberto na temporada. "É difícil equilibrar as coisas quando estão muito ruins ou muito boas. Quando estão ruins, você quer se privar de tudo. Quando estão boas, quer se abrir demais. E ter achado esse equilíbrio é muito bom. Antes do jogo do Racing, tive um problema e fiquei à tarde conversando com ela. E no jogo estava flutuando. A cabeça tem que estar limpa na hora do jogo. Qualquer pensamento naquele segundo pode te atrapalhar muito", pondera o jogador.

Maiores goleadores do Brasil em 2024

Soma dos gols em competições oficiais na temporada

30 Pedro (Flamengo)

29 Yuri Alberto (Corinthians)

29 Anselmo Ramon (CRB)

22 Erick Pulga (Ceará)

22 Flaco López (Palmeiras)

22 Mastriani (Athletico-PR)

21 Isidro Pitta (Cuiabá)

21 Luiz Fernando (Atlético-GO)

Fonte: Futebol em números