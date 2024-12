Minas Brasília perde do Palmeiras e está eliminado da Copa SP Feminina

A forte marcação do Minas Brasília não conseguiu parar o Palmeiras no duelo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo Feminina de Futebol Júnior - (crédito: Marcos Ribolli/Ag. Paulistão)

Minas Brasília e Palmeiras se enfrentaram na tarde desta segunda-feira (2), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, no Estádio Conde Rodolfo Crespi. A derrota por 1 x 0 para o alviverde tirou as chances do único representante do Distrito Federal de avançar na competição. Na primeira rodada, a equipe candanga perdeu por 4 x 0 para o Flamengo e não consegue mais atingir a pontuação necessária para avançar ao mata-mata.

O último compromisso das Minas na competição será contra o Botafogo-PB, às 11h, nesta próxima quinta (5). Ambas as equipes estão eliminadas e cumprirão tabela. Na fase de grupos, avançam apenas os líderes de cada chave, além dos três melhores segundos colocados. Minas e Botafogo-PB estão zerados e ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente.

O primeiro tempo começou sob chuva. As equipes protagonizaram um duelo acirrado, com muita disputa de bola. Sem muitas chances claras de gol, o primeiro chute veio aos 22 minutos. Tainá Maranhão finalizou da intermediária, mas a bola passou à esquerda do gol adversário. Quando o cronômetro apontava 33 minutos, Stefanie desviou a bola de cabeça para o gol do Minas em uma cobrança de falta perigosa na altura da meia lua.

Superior na volta do intervalo, o Palmeiras precisou de quatro minutos para abrir o placar. Vitorinha carregou a bola até o fundo e cruzou para dentro da área. A goleira Lara falhou e Stefanie acertou o endereço. O Minas Brasília não conseguia responder dentro de campo, enquanto as palestrinas buscavam ampliar o placar. Aos 36, a equipe candanga atacou, mas Nathy não dominou e a bola e ficou de presente para a defesa do Palmeiras.

O Minas teve oportunidade de empatar no fim da partida. Nathy cruzou pelo lado direito e encontrou Risadinha. Ela subiu sozinha na área. O cabeceio levou perigo para a goleira Ravena. O Minas Brasília ainda joga a última partida com o Botafogo-PB nesta quinta-feira (5), às 11h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima