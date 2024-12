Atlético demite Milito após derrota para o Vasco

Gabriel Milito encerra o Atlético-MG com um título e dois vices em quatro competições, mas em baixa com a torcida atleticana - (crédito: Foto: Pedro Souza/ Atletico MG)

Após a derrota do Atlético por 2 a 0 para o Vasco, o Galo resolveu demitir o treinador argentino Gabriel Milito. Assim, ele não resistiu aos 12 jogos seguidos sem vitória da equipe de Belo Horizonte. A sequência inclui os vices na Copa do Brasil e na Libertadores, além de um despencamento no Brasileirão.

Lucas Gonçalves, auxiliar fixo do clube, comandará o time na última rodada do Brasileirão. O Atlético receberá o Athletico-PR no domingo (8), às 16h, de olho na classificação para a Sul-Americana. Para alcançar o objetivo, o Galo precisa vencer, é claro, mas também torcer por uma combinação de resultados.

Dessa forma, a última vitória de Milito foi o 3 a 0 sobre o River Plate (ARG), pela ida da semifinal da Libertadores, na Arena MRV. Curiosamente, 12 também é o número da maior série invicta de Milito no comando do Atlético, logo no início da caminhada.

Aliás, a jornada do treinador do Galo teve 62 jogos, com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. Milito, vale lembrar, foi contratado pelo Atlético para a vaga de Luiz Felipe Scolari em 24 de março, assinando com o Galo até o fim de 2025. Assim, ele se despede do Atlético com apenas um título conquistado em quatro possíveis: o Campeonato Mineiro, vencido sobre o Cruzeiro na final.