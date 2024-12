Bragantino goleia Criciúma e garante permanência na Série A

Jogadores do Bragantino comemoram gol no triunfo sobre o Criciúma - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O Bragantino garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista fez o dever de casa no estádio Nabi Abi Chedid e goleou o Criciúma por 5 a 1, neste domingo, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Juninho Capixaba, Vinicius, Sasha, Mosquera e Jhon Jhon marcaram os gols da vitória. Pelo lado do Tigre, que já entrou em campo rebaixado, o zagueiro Rodrigo anotou o gol de honra.

Leia também: Botafogo consagra ano glorioso com título do Brasileirão 2024

Dessa maneira, o Bragantino encerra sua participação no Brasileirão 2024 com 44 pontos, na 16ª posição, a primeira acima da zona de rebaixamento. Além disso, o Braga contou com o tropeço do Athletico-PR diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, para ultrapassar o Furacão e confirmar a permanência na Série A. Porém, o clube palista não vai disputar uma competição internacional na próxima temporada.

Por outro lado, o Criciúma se despede do Campeonato Brasileiro na 18ª posição, com 38 pontos, e vai disputar a Série B em 2025.