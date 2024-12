Botafogo consagra ano glorioso com título do Brasileirão 2024

O Botafogo colocou as duas mãos na taça, na tarde deste domingo (8/12), e é o grande campeão do Brasileirão de 2024. A festa foi confirmada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com uma vitória de 2 x 1 contra o São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Quebrando um jejum de quase 30 anos, o novo troféu nacional ficará ao lado do da Libertadores, conquistado há uma semana. O último título do clube no Brasileirão foi em 1995, quando o atacante Túlio Maravilha se consagrou como artilheiro.

O Glorioso, que iniciou a rodada com 76 pontos, enfrentou o São Paulo em casa, e estava a um empate de conquistar o título. Na segunda colocação, o Palmeiras, com 73 pontos, teria que vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo. A partida entre o segundo colocado e o tricolor terminou em 1 a 0 para o clube carioca. Com o resultado, o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B.

A comemoração do Campeonato Brasileiro levou os torcedores à loucura no Engenhão lotado. A vitória do time carioca vem poucos dias depois da maior conquista da história do clube. O Botafogo levou a taça da Libertadores após vitória contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.

Com a dobradinha, o Botafogo repete um feito que só aconteceu três vezes na história do futebol brasileiro: uma com o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, e duas com o Santos de Pelé, em 1962 e 1963.

O resultado representa também um alívio para os torcedores, que viram o glorioso perder a taça para o Palmeiras em 2023. No ano passado, o time chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança, mas terminou o campeonato em quinto lugar. Agora, a torcida deixa para trás as amarguras da última temporada e celebram um ano de vitórias.