Bola de Prata ESPN premia os melhores do Brasileirão 2024 em São Paulo

São Paulo — Duzentos e quarente dias depois da disputa de 380 jogos distribuídos em 38 rodadas com o título do Botafogo, o prêmio mais antigo e tradicional do país apontará os melhores jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro masculino e da Série A1 do feminino em 2024. Lançada em 1970 pelo jornalista Michel Laurence e o repórter fotográfico Manoel Costa, ambos inspirados na Bola de Ouro da revista France Football, a Bola de Prata saiu do papel na capa da revista Placar e mudou de mãos em 2016. A ESPN assumiu com exclusividade a festa de gala e estenderá o tapete vermelho aos eleitos nesta segunda-feira, a partir de 12h30, com transmissão do canal de tevê por assinatura e no streaming Disney+. A cerimônia deste ano será temática: História de Futebol.

Três anos depois do início da Bola de Prata, entrou em cena a Bola de Ouro, prêmio máximo dedicado ao melhor jogador da Série A. O sucessor do urugaio Luis Suárez será conhecido nesta segunda-feira. Dos seis jogadores eleitos número 1 do mundo pela Fifa e/ou France Football, quatro conquistaram a maior recompensa da elite nacional: Romário (2000), Kaká (2002), Ronaldinho Gaúcho (2012) e Marta (2018).

O vencedor de 2024 é mantido em sigilo, mas há dois favoritos. Ambos atuam na ponta direita. Luiz Henrique encantou com a camisa do Botafogo. Estêvão quase carregou o Palmeiras nas costas rumo ao tricampeonato consecutivo. Aos 17 anos, a joia alviverde vendida ao Chelsea por 34 milhões de euros encerrou a primeira divisão como vice-artilheiro. Fez 13 gols e só ficou atrás dos goleadores máximos Yuri Alberto e Alerrandro, ambos com 15 bolas na rede.

Luiz Henrique tenta brindar o Botafogo com a primeira Bola de Ouro nas história da premiação. O Palmeiras coleciona cinco estatuetas com cinco jogadores diferentes: César Sampaio (1993), Djalminha (1996), Gabriel Jesus (2016), Dudu (2018) e Gustavo Scarpa (2022).

Diante da possibiliade de ter vários homenageados, o Botaofogo deve enviar representantes à cerimônia. O Glorioso viajou na madrugada desta segunda-feira para Doha, no Catar, para a disputa da Copa Intercontinental. O time alvinegro estreia nesta quarta-feira contra o Pachuca do México pelas quartas de final. Portanto, não enviará jogadores à festa.

A Bola de Ouro é o pronto alto da Bola de Prata: os troféus dourados serão entregues aos melhores jogadores masclino e feminino na temporada de 2024 (foto: Marcello Zambrana/Divulgação/ESPN)

O historiador e comentarista dos canais ESPN Celso Unzelte lembra de jogadores clássicos vencedores da Bola de Ouro. “O Bola de Ouro de maior destaque só pode ser um daqueles que ganharam o troféu mais vezes (duas cada um). Fico com o Zico, vencedor em 1974 e em 1982. Além dele, também ganharam duas Bolas de Ouro o Falcão (1978 e 1979), o Toninho Cerezo (1977 e 1980), o goleiro Roberto Costa (1983 pelo Athletico-PR e em 1984 pelo Vasco) e o César Sampaio (1990 pelo Santos e 1993 pelo Palmeiras)”, comenta o jornalista.

A eleição dos melhores jogadores por posição é elaborada de duas formas. Jornalistas da ESPN assistem in loco a todos os jogos do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10. As menções compõem 60% da pontuação. Os outros 40% são calculados a partir de um algoritmo desenvolvido programado para analisar mais de 100 estatísticas de performance de cada jogador. A ferramenta Data ESPN levam em conta inúmeras variáveis na fórmula final para apontar o vencedor.

Entre as mulheres, duas jogadoras brasilienses estão entre as favoritas a figurar na seleção da Série A1 do Brasileirão feminino. Victoria Albuquerque foi vice-artilheira do Brasileirão na campanha do título do Corinthians com 13 gols. A goleadora Amanda Gutierres termino com 15 pelo Palmeiras. Aline Gomes é a atual vencedora da versão feminina da Bola de Ouro. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e 18ª colocada na Bola de Ouro da revista France Football, Gabi Portilho pode pintar no time ideal do campeonato.

Com direção artística pelo sexto ano consecutivo de Fernando Taliba, a maior festa de premiação do futebol brasileiro terá participações especiais atísticas e musiciais. "O Bola de Prata já é uma história por si só, mas vamos trazer resenhas, a brincadeira de contar histórias no futebol, aquelas histórias apaixonantes, curiosas, engraçadas. História e futebol estão sempre conectados, porque falam de paixão e entretenimento", comenta Taliba.

A diversidade e a inclusão também terão espaço na cerimônia desta segunda-feira. Inaugura em 2021, o prêmio Reflexões homenageará nesta edição a contribuição pela inclusão das comunidades LGBTQIA+ no futebol.

Programe-se

Bola de Prata ESPN 2024

Tema: Histórias de Futebol

Quando: segunda-feira (9/12)

Horário: 12h30

Onde: Anhembi, em São Paulo

Direção artística: Fernando Taliba

Apresentação: Fábio Porchat

Atrações musicais: Gaby Amarantos e a dupla Edson e Hudson

Participações especiais: Adiel Luna e Amanda Magalhães

Transmissão: ESPN e Disney +

Prêmios masculinos e femininos: goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias, atacantes, melhor treinador, revelação, artilheiro e gol mais bonito

*O jornalista viajou a convite do Grupo Disney/ESPN