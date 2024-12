Brasília encara o Vasco em busca de recuperação no Novo Basquete Brasil

O Brasília Basquete segue no Rio de Janeiro para o terceiro e último compromisso com os times cariocas do NBB, contra o Vasco, hoje, às 19h30, no ginásio de São Januário. No décimo compromisso fora do Distrito Federal em apenas 15 partidas na temporada, a equipe candanga tem um confronto direto na parte de cima da tabela e tenta se reabilitar após a derrota para o Flamengo, no sábado, por 90 x 84, que encerrou a sequência de nove vitórias consecutivas do time do quadradinho. SporTV e BasquetePass transmitem.

Com apenas mais quatro jogos restando para o encerramento do primeiro turno do campeonato, o encontro ganhou tom de confronto direto por uma vaga na Copa Super 8, competição de mata-mata que reúne os oito primeiros do NBB e vale um lugar na Champions League para o campeão. No momento, o Brasília é quarto, com nove triunfos e quatro derrotas, enquanto o Vasco é o quinto, com um revés a mais.

O vencedor da partida irá garantir a classificação, considerando que Pinheiros, São Paulo, União Corinthians e São José, outros adversários que ainda têm chances matemáticas de entrar no top-8, fazem confrontos entre si e apenas dois deles conseguiriam chegar na marca de 10 vitórias.

As temporadas de Brasília e Vasco são semelhantes até então, com a maioria das partidas disputadas como visitantes. As equipes são parelhas até no lado estatístico, com médias próximas de rebotes, assistências, erros e roubadas de bola por jogo. A maior diferença é no poderio ofensivo, já que os candangos anotam 82.2 pontos contra 74.2 dos cruzmaltinos. No entanto, a vantagem no retrospecto histórico é do lado carioca, que levou a melhor em três dos quatro encontros, incluindo os dois últimos.

Apesar do foco ser total no compromisso contra o Vasco, o Brasília também está de olho na próxima sequência. Após a visita ao cruzmaltino, encerrando a passagem no Rio de Janeiro, o time candango fará cinco jogos seguidos em casa, onde ainda não sabe o que é perder. São quatro partidas como mandante e quatro vitórias, que colocam os brasilienses ao lado do Minas como únicos invictos da temporada jogando no próprio território.

