Cruzeiro: lista de reforços inclui atacantes, zagueiro e volantes

O Cruzeiro, comandado pelo empresário Pedro Lourenço desde 2024, busca montar um elenco competitivo para a temporada 2025. Lourenço, que também é proprietário da maior rede de supermercados de Minas Gerais e uma das maiores do país, prometeu grandes investimentos para recolocar o clube entre os gigantes do futebol brasileiro.

Quem liderará as contratações será Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro. Ele, afinal, tem a missão de reforçar posições consideradas cruciais para o time.

O setor mais preocupante é o ataque, que teve desempenho abaixo do esperado em 2024. Mesmo com reforços na última janela, como Kaio Jorge, a Raposa não conseguiu solucionar suas dificuldades ofensivas.

Dois nomes de peso estão próximos de vestir a camisa celeste. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ex-Flamengo, está na mira e já teve o acerto confirmado por Marcos Braz, ex-dirigente do Rubro-Negro. A expectativa é que o jogador seja anunciado oficialmente em 2 de janeiro, data de aniversário do Cruzeiro.

Outro nome próximo de um acerto é Dudu. O atacante, aliás, já passou pela Toca da Raposa II, fez história no Palmeiras e está prestes a retornar. Restam, afinal, apenas detalhes para o anúncio oficial.

Na lista também está Christian, ex-Athletico-PR. Assim, o volante nem retornou a Curitiba após o fim do Campeonato Brasileiro, permanecendo em Belo Horizonte. Ele esteve na Toca da Raposa II na manhã da última segunda-feira.

Além dos reforços no ataque e meio-campo, o Cruzeiro busca zagueiros para completar o elenco.

Contratações de 2024

Vale lembrar que, na janela de transferências do meio do ano, o Cruzeiro contratou o goleiro Cássio, os volantes Matheus Henrique e Walace, além dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Agora, o objetivo é concluir a montagem de um elenco forte para brigar por títulos em 2025: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.