Morre lenda do basquete brasileiro, Amaury Pasos: 'Perda irreparável'

Bicampeão mundial e medalhista olímpico, o ex-jogador de basquete Amaury Pasos morreu nesta quinta-feira (12/12), aos 89 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

A Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB) lamentou a morte de Pasos nas redes sociais. "É com profundo pesar e coração apertado que informamos a partida de Amaury Pasos, 89 anos, um dos maiores da história. Amaury partiu ao lado da família, deixando saudade imensa, mas a certeza de que seu legado e seus feitos são ETERNOS! Amaury é história. Amaury é o basquete!", escreveu a CBB.

O presidente da Confederação, Guy Peixoto Jr, também se manifestou. "Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Um dos maiores não só do Brasil, mas como da história. É uma perda irreparável", acrescentou.

O velório de Amaury ocorre nesta quinta-feira, a partir das 10h, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo. O encerramento deve ocorrer às 18h.

Conquistas como jogador

O ex-jogador conquistou o Campeonato Mundial de Basquete em 1959, no Chile, e em 1963, no Brasil. Nos dois, foi considerado o melhor atleta da competição. Ele ainda conquistou duas medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos (em 1960, em Roma, e em 1964, em Tóquio) e uma medalha de prata no Mundial de 1954, no Rio de Janeiro.

Nos campeonatos por clubes, Pasos se destacou ao jogar pelo Sírio e pelo Corinthians.

Títulos como técnico

Como treinador, Amaury venceu dois Campeonatos Brasileiros seguidos pelo Monte Líbano, em 1982 e 1983.