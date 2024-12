Superliga feminina: Brasília Vôlei enfrenta o Sesi Bauru em São Paulo

O Brasília Vôlei aposta no contra-ataque como um das soluções para superar o favoritismo do time paulista na partida desta noite, em São Paulo - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Após a derrota por 3 sets a 1 para o Fluminense, o Brasília Vôlei enfrenta o Vôlei Bauru pela décima rodada da Superliga Feminina. O confronto será nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Paulo Skaf, em São Paulo. O canal Youtube do Vôlei Brasil transmite.

O último encontro entre os times foi na temporada de 2023/2024, em março. O Brasília Vôlei triunfou diante do Bauru por 3 sets a 0 depois de somar 10 derrotas consecutivas no confronto direto. A partida contará com a emoção pela briga do Brasília de reaver a oitava colocação na tabela. Por sua vez, o Bauru ocupa a sexta posição.

A vitória contra o Mackenzie por 3 sets a 0 na segunda-feira passada alavancou a posição do Bauru na tabela. O time paulista chegou a entrar no G4 da Superliga Feminina, saiu com o andamento das rodadas, mas sonha com vaga na Copa do Brasil. A equipe paulista soma 18 pontos na competição e busca a sétima vitória em casa no ano com clima de despedida da torcida. O último confronto das paulistas em casa antes da virada do turno será contra o Unilife Maringá, no Paraná (PR).

O Brasília Vôlei tem o objetivo de terminar o primeiro turno entre as oito melhores colocados da Superliga Feminina. A derrota para o Fluminense por 3 sets a 1 abriu caminho para o Unilife Maringá conquistar, na última rodada, a oitava colocação com 12 pontos, um a mais que o Brasília. O confronto direto com o quarto colocado fará as candangas apostarem ainda mais no coletivo do time e em jogadoras como Naiara, Ana Medina e Lívia.

"Para mim, Bauru é um time que joga muito com as centrais, então acredito que temos que sacar muito bem para neutralizar essas primeiras bolas e sempre que tivermos a chance de contra atacar e transformar isso em ponto. Nosso time precisa que todas as jogadoras estejam no seu melhor porque se uma falta a gente já viu que o resultado positivo não vem”, adverte a capitã Naiara.

O técnico Spencer Lee Lee projeta o duelo: "O Sesi está figurando há um tempo entre os melhores do país. Tem jogadoras como Dani Lins, campeã olímpica. Não somos favoritos. A gente joga fora de casa, mas fizemos uma semana muito forte de treinamento. A expectativa é de que a gente possa realizar um grande jogo. Nosso objetivo é voltar de lá com algum ponto ou alguns sets na bagagem", projeta.

As paulistas contarão com a ofensividade da central Mayani Cristina. A atleta figura entre os destaques da equipe em quesitos como saque (8 pontos), bloqueio (24) e ataque com 51% (49/56). Pelo lado do Brasília, os destaques nos respectivos fundamentos variam entre a oposta Ana Medina e a central Lívia. No saque, Medina lidera com 13 pontos. Lívia se destaca no bloqueio com 23 pontos e lidera no ataque com 56% (49/88).

Programe-se

Vôlei Bauru x Brasília Vôlei

Quando: hoje, às 20h

Onde: Arena Paulo Skaf, em São Paulo

Transmissão: Canal do Vôlei Brasil no Youtube